  • Новость часаВетеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
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    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    8 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    10 комментариев
    17 декабря 2024, 11:32 • Новости дня

    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след

    Ветеран ФСБ Филатов: Убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима

    Ветеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Нахождение самоката около подъезда в снежном декабре, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более он понимал, что находится в зоне риска, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов. Ранее в Москве в результате взрыва погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник.

    «Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

    «Вообще, украинский след был виден и ранее в терактах против наших российских военных, правоохранителей, представителей власти, журналистов. Это такая полномерная и, к сожалению, иногда успешная для них работа против нас», – добавил собеседник.

    «И еще один момент: в силу погоды на самокатах уже никто не ездит, сезон закончился. Кроме того, днем ранее был снегопад. И нахождение самоката около входа, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более Кириллов наверняка понимал, что находится в зоне риска», – заключил Филатов.

    Во вторник утром начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погиб также и помощник Кириллова.

    Взрыв прогремел около 06.12 мск, мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

    Игорь Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года. Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уважение к деятельности Кириллова. В своем Telegram-канале она подчеркнула его вклад в разоблачение преступлений, связанных с химическим оружием и деятельностью биолабораторий. По ее словам, Кириллов долгое время системно разоблачал натовские провокации с использованием химического оружия в Сирии и манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами, включая инциденты в Солсбери и Эймсбери.

    Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны

    Военный эксперт Дандыкин указал на позитивные изменения в экономике армии

    Эксперт отметил рост эффективности внутренних процессов в Минобороны
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Минобороны наладило контроль за расходованием госсредств и улучшило качество управления войсками. На поле боя ВС России развивают инициативу, и теперь ценный боевой опыт необходимо отразить в системе российского военного образования. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали военные эксперты Василий Дандыкин и Роман Шкурлатов, комментируя итоги заседания военной коллегии с участием президента России Владимира Путина.

    «Судя по результатам на поле боя, судя по растущей оснащенности наших войск и перехвату стратегической инициативы на фронте, Минобороны не только улучшило качество работы военной приемки, но и наладило контроль за расходованием госсредств. Этому также способствовало назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова, который ранее занимался вопросами экономики. Порядка стало больше», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Однако впереди новые вызовы. «Военно-промышленной части нашей экономики предстоит производство новых видов вооружения. Это означает, что контролирующие органы и специалисты из Минобороны должны внимательно смотреть за тем, чтобы расценки на оружие не завышались, чтобы не было коррупции и срыва поставок», – продолжил собеседник.

    Важно и улучшение работы Национального центра управления обороной с точки зрения связи и управления войсками. «Министр обороны и глава Генштаба моментально получают информацию с любого участка фронта от начальников того или иного уровня. Также для улучшения системы связи запускаются различные военные спутники. На этом направлении тоже есть заметные подвижки», – отметил эксперт.

    Председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает важным использование опыта СВО при разработке программ военного образования. «Например, уже сейчас в учебных программах военных училищ и академий необходимо полноценно отразить работу с беспилотниками и робототехникой. Без учета этих факторов изучать военную науку нет смысла», – пояснил он.

    Также необходимо переосмыслить подходы к штурмовым действиям. С учетом полученного в Донбассе опыта требуется доработка наставлений и обучения офицеров штурмовому делу. «Связь, радиоэлектронная борьба – в этой сфере мы тоже столкнулись с новыми вызовами и угрозами. Здесь необходимо освежить подходы. Надо также переосмыслить опыт применения средств ПВО. Мы впервые столкнулись с западным дальнобойным ракетным вооружением, у нас раньше не было такого опыта. Все это следует отразить в учебных программах», – заключил он.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что российская военная организация должна работать совместно для достижения поставленных целей. Он подчеркнул, что это касается всех частей, включая так называемый народный ОПК.

    Глава государства сообщил также, что в 2023 году свыше 300 тыс. граждан пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в Вооруженных силах. В 2024 году таких уже свыше 430 тыс. По словам президента, ежедневно более тысячи россиян добровольно поступают на военную службу по контракту.

    Путин также напомнил, что «6,3% ВВП мы тратим на повышение, укрепление обороноспособности». «Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства – экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение – развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы мы тоже не можем», – предупредил он. – «Говорю это для того, чтобы мы все понимали: государство, народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят. А наша задача – обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».

    В свою очередь Белоусов подробно рассказал об оптимизация внутренних процессов в министерстве. «Имеется в виду внедрение подходов так называемого «бережливого управления». Которое позволяет кардинально сократить время и этапы административных процессов. Как показал первый опыт проведения пилотных проектов в отдельных структурных подразделениях министерства – резервы здесь огромные. Количество избыточных процедур может быть сокращено в 5-10 раз. А сроки – в пять и более раз», – уточнил он.

    Также в числе приоритетов ведомства Белоусов назвал модернизацию системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

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    16 декабря 2024, 13:32 • Новости дня
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине, об этом он заявил в Национальном центре управления обороной, где проходит ежегодное заседание коллегии Министерства обороны.

    «Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», – сказал он.

    Ежегодное мероприятие традиционно посвящено подведению итогов деятельности Вооруженных сил РФ за текущий год, а также постановке задач на следующий, сообщает ТАСС.

    На заседание приглашаются представители командования военных округов, различных видов и родов войск Вооруженных сил РФ, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 17:12 • Новости дня
    Минобороны России назвало потери ВСУ с начала СВО

    ВСУ с начала спецоперации потеряли 975 тыс.человек и 109,6 тыс. единиц техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины с начала спецоперации понесли значительные потери в технике и личном составе, достигнув почти миллиона человек убитыми и ранеными, а также более 109 тыс. единиц техники.

    Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции понесли значительные потери в технике и личном составе, сообщает ТАСС. По данным, представленным в докладе министра обороны России, потери украинской стороны составили около 975 тыс. военнослужащих, убитыми и ранеными. Эти цифры значительно возросли с конца 2023 года, когда эти потери оценивались в 405,4 тыс. человек.

    Потери в военной технике также значительно увеличились. На конец 2023 года число утраченной техники составляло 51 тыс. единиц. В настоящее время потери достигли 109,6 тыс. единиц. Эти данные были представлены на заседании расширенной коллегии российского военного ведомства, как указано в материалах доклада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, ранее занятых противником. Газета также писала, что российская разведка фиксировала потери вооруженных сил Украины, которые превысили 1 млн военнослужащих с начала специальной военной операции.

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    17 декабря 2024, 05:38 • Новости дня
    Швейцария решила помешать реэкспорту своего оружия на Украину

    Швейцария ужесточила правила экспорта оружия для предотвращения поставок на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после инцидента с поставками в нарушение эмбарго на Украину, следует из сообщения парламента страны.

    Швейцария в соответствии с принципами нейтралитета запретила реэкспорт своего оружия на Украину, но в 2023 году стало известно, что польская частная компания UMO MP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок, передает РИА «Новости».

    В недавнем ответе федерального совета на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф было указано, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии ввел новые требования для экспорта. Теперь частные получатели оружия, такие как оружейники, торговцы или поставщики, должны предоставлять письменные заявления при подаче заявок на экспорт.

    Покупатель должен подтвердить, что оружие и боеприпасы будут перепроданы только внутри его страны или же указать конкретные третьи страны конечных получателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Швейцария запретила проводить войска или оружие из Европейского союза через свою территорию. В августе в Швейцарии предложили изменить политику нейтралитета. Эксперты призвали пересмотреть закон о военном имуществе, запрещающий странам НАТО реэкспорт швейцарского оружия на Украину. В мае президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине из-за закона «О чрезвычайном положении».

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    16 декабря 2024, 23:54 • Новости дня
    Захарова дала оценку отношению Киева к миротворческим усилиям Венгрии

    Захарова назвала украинские власти «бесноватыми» из-за отношения Киева к миротворческим усилиям Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями», потому что власти Украины – «бесноватые», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    МИД Украины призвал Венгрию «прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова», передает ТАСС.

    Захарова поинтересовалась, напишет ли Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом) об отказе Киева «от перемирия». По ее мнению, такую новость не опубликуют, поскольку в DW* «только фейки быстро стряпают».

    «Кстати, знаете, почему для киевского режима «рождественское перемирие» аморально? Потому что бесноватые», – заявила Захарова в Telegram.

    Напомним, Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре. Она заявила: «Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню – вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал»

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о поддержке президентом России Владимиром Путиным миротворческих усилий Венгрии.

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    17 декабря 2024, 08:10 • Новости дня
    Силы России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки

    Войска России вышли на южные окраины Сторожевого в ДНР после зачистки территории от ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись на южные окраины села Сторожевое в ДНР, зачистив территорию от боевиков ВСУ между населенными пунктами Макаровка и Благодатное, освобождение которого произошло ранее.

    Российские войска вышли на окраины села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Рогов отметил: «От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ и вышли на южные окраины села Сторожевое». Этот шаг стал продолжением продвижения российских войск в регионе после недавнего освобождения села Благодатное.

    13 декабря Минобороны сообщило об освобождении села Благодатное, что стало важной частью стратегического продвижения российских войск в этой области.

    Накануне российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, укрепляя позиции на Времевском направлении запорожской линии фронта.

    Командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку в ДНР, где военные предпочитают сдаваться в плен.

    Между тем российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы, использовавшуюся ВСУ для контратак на российские позиции в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное.

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    17 декабря 2024, 06:39 • Новости дня
    Новые графики отключений света на Украине дали сбой

    Tекст: Антон Антонов

    Новые графики отключений электричества на Украине, начавшие действовать с 16 декабря, уже в первый день вызвали множество жалоб из-за несоответствия реальных отключений заявленным расписаниям, пишут украинские СМИ.

    На Украине с понедельника действуют новые унифицированные графики отключений энергоснабжения по всем регионам страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Заявлялось, что в них шесть групп отключений будут разделены на 12 подгрупп, что должно позволить было энергетикам отключать свет только половине группы, а не всей сразу.

    Жители Украины массово жалуются на неравномерное отключение света, не соответствующее новым графикам. В некоторых случаях потребители лишались света на более длительное время, тогда как другие подгруппы в рамках одной очереди практически не затрагивались.

    СМИ отмечают, что такие перебои связаны с нововведением, предусматривающим деление потребителей на подгруппы и дополнительные 30 минут на включение. Предполагалось, что эти меры помогут снизить нагрузку на энергосистему, однако ситуация только ухудшилась.

    Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил: «У меня по графику отключений света не должно было быть с 9.30, а оно есть. И когда включат, никто сказать не может. Написали уже десятки подписчиков, что по регионам похожая ситуация, графики рвут, кто как хочет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в условиях почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС для стабилизации энергосистемы.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины, среди целей которого были объекты энергетической инфраструктуры.

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    17 декабря 2024, 03:37 • Новости дня
    США заявили, что принимать решение о переговорах с Россией должен Зеленский

    Представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Российским войскам удалось добиться успехов, но решение о переговорах должно приниматься Киевом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

    «Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и вокруг нее», – приводит слова Кирби ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры от имени Украины без ее участия или навязывать Киеву какие-либо решения. Он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский должен самостоятельно решать, «на каких условиях, когда и как» он хочет заключать соглашения.

    При этом представитель Белого дома добавил, что переговоры о прекращении конфликта являются наиболее вероятным и наилучшим способом для завершения конфликта. Администрация Джо Байдена, по его словам, будет добиваться того, чтобы у украинской армии было все необходимое для ведения боевых действий. Это, как считает Кирби, позволит Зеленскому вести переговоры с позиции силы, «если и когда он будет готов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования конфликта. Он заявил, что в урегулировании достигнут «небольшой прогресс».

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    16 декабря 2024, 17:37 • Новости дня
    Минобороны России: ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР – на 70%

    Минобороны РФ сообщило об освобождении 99,3% ЛНР и 70% ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Луганская Народная Республика освобождена почти полностью, а Донецкая – на 70%, сообщает Минобороны России, представив данные о текущей ситуации на итоговой коллегии.

    Министерство обороны России представило данные о текущей ситуации по освобождению территорий Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС. По информации, озвученной в докладе министра обороны Андрея Белоусова, 99,3% территории ЛНР находятся под контролем России, в то время как в ДНР этот показатель составляет 70%.

    В докладе также указано, что в Запорожской области освобождено 73,9% территории, а в Херсонской – 76%. Эти данные представлены на слайдах к выступлению министра на итоговой коллегии ведомства.

    По сравнению с первым кварталом текущего года, когда общая площадь освобожденных территорий составляла 407 кв. км, к концу года этот показатель вырос до 4 377 кв. км, что свидетельствует об интенсивности операций российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России освободило населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике, продвинувшись вглубь обороны противника. Президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что слово «мы» приобрело особый смысл для граждан страны. Командование Вооруженных сил Украины смогло сократить случаи дезертирства у населенного пункта Надия, но такие меры могут привести к большим и необоснованным потерям.

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    16 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты девять беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 818 беспилотников, 590 ЗРК, 19 810 танков и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 260 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

    А в минувшие выходные российские военные поразили три украинских склада БПЛА.

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