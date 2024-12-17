Ветеран ФСБ Филатов: Убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима

Tекст: Олег Исайченко

«Нужно рассматривать все версии, вплоть до бытовых. Но с учетом звания Кириллова, рода деятельности и объявленного накануне СБУ «подозрения», я допускаю, это была диверсионная террористическая операция киевского режима, снова показавшего свое нутро», – пояснил Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа».

«Вообще, украинский след был виден и ранее в терактах против наших российских военных, правоохранителей, представителей власти, журналистов. Это такая полномерная и, к сожалению, иногда успешная для них работа против нас», – добавил собеседник.

«И еще один момент: в силу погоды на самокатах уже никто не ездит, сезон закончился. Кроме того, днем ранее был снегопад. И нахождение самоката около входа, думаю, должно было насторожить профессионального военного. Тем более Кириллов наверняка понимал, что находится в зоне риска», – заключил Филатов.

Во вторник утром начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб при взрыве на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом. Погиб также и помощник Кириллова.

Взрыв прогремел около 06.12 мск, мощность бомбы составила примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

Игорь Кириллов окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта, был награжден Золотой звездой Героя труда. Кириллову было 54 года. Кириллов проводил регулярные брифинги, где сообщал новые данные о военно-биологических программах, которые проводят близкие к Пентагону компании на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уважение к деятельности Кириллова. В своем Telegram-канале она подчеркнула его вклад в разоблачение преступлений, связанных с химическим оружием и деятельностью биолабораторий. По ее словам, Кириллов долгое время системно разоблачал натовские провокации с использованием химического оружия в Сирии и манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами, включая инциденты в Солсбери и Эймсбери.

Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила Кириллову о подозрении. По данным следствия, он лично приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины на восточном и южном направлениях фронта.