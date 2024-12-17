У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
WSJ написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова
WSJ: Украина заявила о ликвидации российского генерала Кириллова в Москве
Украина заявила о причастности к убийству генерал-лейтенанта Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова в Москве, пишет The Wall Street Journal.
Издание The Wall Street Journal пишет, что к убийству военного причастен Киев.
Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к этому инциденту, передает RTVI. Он заявил, что «Украина не использует методы террористических форматов», и подчеркнул, что все решения по ликвидации военных принимаются на поле боя.
Подоляк также указал на комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что генерал Кириллов раскрывал «преступления англосаксов» в разных странах, в том числе в Сирии и Британии. Украинский чиновник допустил, что убийство может быть связано с «внутренней разборкой».
Напомним, в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате.
Ранее Reuters сообщило, что генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины.
Взрывное устройство активировали дистанционно и оно имело направленное действие. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова как теракт.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уважение к труду Игоря Кириллова, который разоблачал действия англосаксов в области химического оружия и биолабораторий.