У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
По данным Reuters, убийство начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.
По данным RT, Reuters, ссылаясь на источники, утверждает, что за убийством генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, стоят украинские спецслужбы.
Reuters указывает, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) в Москве. Информация поступила от источников, близких к киевскому режиму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в убийстве генерала Кириллова виден украинский след. Следователи начали допрос охраны дома генерала Кириллова. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.