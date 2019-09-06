Кому по закону положена государственная охрана?

Немногим.

В ночь с 5 на 6 сентября неизвестный проник в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером, после чего беспрепятственно скрылся. Памфилова проживает в собственном доме недалеко от Москвы, ее коттеджный поселок охраняет ЧОП – по данным СМИ, один из лучших в столице. Но охранники не заметили злоумышленника, сейчас его ищет полиция.

По горячим следам в Госдуме задумались над качеством охраны лиц уровня главы ЦИК. Зампред комитета по безопасности Александр Хинштейн заявил, что госохрану, то есть ФСО, к членам ЦИК вряд ли стоит приставлять, а вот над использованием Росгвардии для этих целей подумать можно.

Кому в России положена госохрана?

На самом деле список совсем небольшой. Согласно закону «О госохране», принятому в мае 1996 года, таким правом в России обладают:

– действующий президент и члены его семьи;

– премьер-министр;

– председатель Совета Федерации;

– председатель Госдумы;

– председатель Конституционного суда;

– председатель Верховного суда;

– генпрокурор;

– председатель Следственного комитета.

До августа 2014 года в этом списке также присутствовал председатель Высшего арбитражного суда, однако в том же году этот орган вошел в состав суда Верховного, так что этот пункт удалили.

Так что по состоянию на сентябрь 2019 года ФСО официально может охранять Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентину Матвиенко, Вячеслава Володина, Валерия Зорькина, Вячеслава Лебедева, Юрия Чайку, Александра Бастрыкина.

При этом в законе есть статья № 9, которая по сути разрешает президенту страны предоставлять госохрану любому человеку: «В целях обеспечения безопасности государства по решению президента Российской Федерации государственная охрана может быть предоставлена членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим и иным лицам».

До декабря 2011 года последние слова в этом пункте выглядели так: «иным лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации». Сейчас же список может быть гораздо шире. Так, СМИ неоднократно сообщали, что ФСО охраняет главу РПЦ патриарха Кирилла.

Кроме того, бывшие российские лидеры тоже имеют право на госохрану. Это регламентируется законом о гарантиях бывшим президентам. Согласно ему «право на ФСО» положено только экс-главе государства, но не его семье.