Памфилова сообщила о полученной в ходе нападения травме

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что получила травму пальца в ходе инцидента с нападением на ее дом.

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», – сообщили в пресс-службе ЦИК, передает РИА «Новости».

Сама Памфилова рассказала, что «не сомкнула глаз», так как оперативники «работали всю ночь до утра».

«Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий. Ну физическая боль ладно... это не так страшно, но для меня это шок, представьте себе, вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – рассказала Памфилова в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что «не собиралась никому рассказывать об этом».

«Держусь как могу, поскольку ... мне больно, у меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть», – добавила Памфилова.

Однако председатель ЦИК заявила, что в день выборов 8 сентября будет «во всеоружии», как и все члены комиссии.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой.

Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что расследование взято на контроль руководством ведомства.

Об инциденте было доложено Владимиру Путину.