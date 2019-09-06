Стало известно о несработавшем электрошокере напавшего на Памфилову преступника

Председатель ЦИК Элла Памфилова, на которую в ночь на пятницу напали в собственном доме, не получила ударов током, поскольку шокер напавшего не сработал, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Памфилова обнаружила преступника на террасе своего дома в ночь на пятницу, когда вышла впустить с улицы кошку, передает «Интерфакс».

«Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать», – сказал источник.

Он отметил, что мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, электрошокерем.

В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. Позже Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения преступника с электрошокером.