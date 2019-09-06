Памфилова рассказала о самочувствии после нападения

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения преступника с электрошокером.

«Все хорошо, все нормально. Переживу и это», – сказала Памфилова, передает РЕН ТВ.

Тем временем в пресс-службе ЦИК сообщили, что самочувствие Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях.

«От ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции», – сказали в пресс-службе.

В то же время запланированный пресс-подход к главе ЦИК был отменен.

В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся.