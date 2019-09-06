Грабитель ударил Памфилову электрошокером

В Подмосковье совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области поступило в полицию 6 сентября около 01.30 мск.

«Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова», – сказала Волк, передает ТАСС.

По ее словам, «злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся».

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК Российской Федерации (разбой). Руководство МВД взяло на контроль расследование нападения.