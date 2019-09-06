Путину сообщили о нападении на Памфилову

Президенту Владимиру Путину доложили о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенту доложено», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, поскольку шокер напавшего не сработал.

Позже Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения преступника с электрошокером.