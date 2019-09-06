Путину сообщили о нападении на Памфилову

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
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Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Путину сообщили о нападении на Памфилову

              6 сентября 2019, 15:14

              Текст: Алина Назарова

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              Президенту Владимиру Путину доложили о нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

              «Президенту доложено», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

              В ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, поскольку шокер напавшего не сработал.

              Позже Памфилова рассказала о своем самочувствии после нападения преступника с электрошокером.


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