НАК: В России за год предотвратили 190 терактов и изъяли более 100 тыс. единиц оружия

Tекст: Алексей Дегтярев

Скоординированные действия силовых структур предотвратили 190 терактов на стадии подготовки, сказал Бортников, передает ТАСС.

Он отметил, что шесть терактов планировались членами запрещенных в России террористических движений «Маньяки Культ Убийц» и «Колумбайн*» в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

В целях борьбы с финансированием терроризма были заблокированы счета более 6 тыс. лиц на сумму свыше 230 млн рублей. Эти лица причастны к финансированию террористических организаций, включая украинские вооруженные формирования.

Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами удалил из интернета свыше 120 тыс. материалов, пропагандирующих терроризм и радикальные идеи. Также было изъято более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и 5,5 тыс. взрывных устройств из незаконного оборота в России с начала 2024 года.

В октябре НАК сообщал, что за 2024 год на Северном Кавказе произошло шесть терактов, при этом успешно предотвращены 23 террористических преступления.