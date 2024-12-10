Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
В России за год предотвратили 190 терактов
НАК: В России за год предотвратили 190 терактов и изъяли более 100 тыс. единиц оружия
За год в стране предотвращено 190 террористических преступлений, а также изъято более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия, сообщил Национальный антитеррористический комитет после заседания под руководством председателя НАК и директора ФСБ Александра Бортникова.
Скоординированные действия силовых структур предотвратили 190 терактов на стадии подготовки, сказал Бортников, передает ТАСС.
Он отметил, что шесть терактов планировались членами запрещенных в России террористических движений «Маньяки Культ Убийц» и «Колумбайн*» в учебных заведениях и местах массового скопления людей.
В целях борьбы с финансированием терроризма были заблокированы счета более 6 тыс. лиц на сумму свыше 230 млн рублей. Эти лица причастны к финансированию террористических организаций, включая украинские вооруженные формирования.
Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами удалил из интернета свыше 120 тыс. материалов, пропагандирующих терроризм и радикальные идеи. Также было изъято более 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и 5,5 тыс. взрывных устройств из незаконного оборота в России с начала 2024 года.
В октябре НАК сообщал, что за 2024 год на Северном Кавказе произошло шесть терактов, при этом успешно предотвращены 23 террористических преступления.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ