Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
НАК: На Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 террористических преступления
За 2024 год на Северном Кавказе произошло шесть терактов, при этом успешно предотвращены 23 террористических преступления, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
За год на Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек, задержали более 20 причастных к терроризму, сообщили в НАК после совещания под руководством председателя комитета и директора ФСБ Александра Бортникова, передает ТАСС.
Там добавили, что радикальные идеи распространяются с помощью интернет-сервисов и мессенджеров.
В октябре 2023 года Бортников на совещании НАК сообщал, что с 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 попыток террористических преступлений.