НАК: На Северном Кавказе в 2024 году предотвратили 23 террористических преступления

Tекст: Алексей Дегтярев

За год на Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек, задержали более 20 причастных к терроризму, сообщили в НАК после совещания под руководством председателя комитета и директора ФСБ Александра Бортникова, передает ТАСС.

Там добавили, что радикальные идеи распространяются с помощью интернет-сервисов и мессенджеров.

В октябре 2023 года Бортников на совещании НАК сообщал, что с 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 попыток террористических преступлений.