Бортников: Западные спецслужбы пытаются усилить угрозы на Северном Кавказе

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе выступления на заседании НАК Бортников указал, что на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций, сообщили в пресс-службе комитета, передает ТАСС.

Спецслужбы с Запада пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку в округе. С 2022 года в нем предотвращено 37 попыток террористических преступлений, за этот же период там совершено два преступления такой направленности.

Их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Также подготовкой терактов занимались завербованные спецслужбами киевского режима и неонацистами лица.

Ранее НАК сообщал, что с февраля 2022 года по июнь 2023 года на объектах транспорта в России было предотвращено 28 диверсий и терактов.