Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.6 комментариев
Бортников: Западные спецслужбы пытаются усилить угрозы на Северном Кавказе
Спецслужбы с Запада желают усугубить социально-политическую обстановку Северного Кавказа, там усиливаются угрозы в условиях СВО, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ Александр Бортников.
В ходе выступления на заседании НАК Бортников указал, что на территории Северо-Кавказского федерального округа наблюдается активность международных террористических организаций, сообщили в пресс-службе комитета, передает ТАСС.
Спецслужбы с Запада пытаются дестабилизировать социально-политическую обстановку в округе. С 2022 года в нем предотвращено 37 попыток террористических преступлений, за этот же период там совершено два преступления такой направленности.
Их готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Также подготовкой терактов занимались завербованные спецслужбами киевского режима и неонацистами лица.
Ранее НАК сообщал, что с февраля 2022 года по июнь 2023 года на объектах транспорта в России было предотвращено 28 диверсий и терактов.