Челябинские ученые создали хлеб и йогурт с защитой от рака

Tекст: Александра Юдина

Ученые ЮУрГУ совместно с коллегами из университета ИТМО разработали метод внедрения антиоксиданта куркумина в отработанные дрожжи, передает «Газета.Ru».

Эта добавка может быть использована в производстве хлебобулочных и кисломолочных продуктов, способных предотвращать появление рака.

Куркумин известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он замедляет окислительные процессы в организме, укрепляет сосуды и капилляры и обладает противораковыми свойствами, которые подтверждены клиническими исследованиями.

Внедрение куркумина в клетки дрожжей увеличивает его усваиваемость вдвое по сравнению с добавлением антиоксиданта в чистом виде.

Почти все полезные вещества, включая куркумин, разрушаются в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта, поэтому добавление их в защищенном виде повышает их биодоступность до 80%.

Профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина пояснила, что отработанные дрожжи служат защитной капсулой, обеспечивая доставку антиоксиданта до места назначения с минимальными потерями.

Обогащенные дрожжи могут использоваться как биодобавка или включаться в продукты хлебопекарного и кисломолочного производства.

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