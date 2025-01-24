Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Челябинские ученые создали хлеб и йогурт с защитой от рака
Ученые из Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) и университета Информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) внедрили антиоксидант куркумин в пищевые дрожжи, что позволяет использовать их в производстве хлеба и йогурта с противораковыми свойствами.
Ученые ЮУрГУ совместно с коллегами из университета ИТМО разработали метод внедрения антиоксиданта куркумина в отработанные дрожжи, передает «Газета.Ru».
Эта добавка может быть использована в производстве хлебобулочных и кисломолочных продуктов, способных предотвращать появление рака.
Куркумин известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он замедляет окислительные процессы в организме, укрепляет сосуды и капилляры и обладает противораковыми свойствами, которые подтверждены клиническими исследованиями.
Внедрение куркумина в клетки дрожжей увеличивает его усваиваемость вдвое по сравнению с добавлением антиоксиданта в чистом виде.
Почти все полезные вещества, включая куркумин, разрушаются в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта, поэтому добавление их в защищенном виде повышает их биодоступность до 80%.
Профессор кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ирина Калинина пояснила, что отработанные дрожжи служат защитной капсулой, обеспечивая доставку антиоксиданта до места назначения с минимальными потерями.
Обогащенные дрожжи могут использоваться как биодобавка или включаться в продукты хлебопекарного и кисломолочного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый препарат, основанный на клетках-киллерах, что стало значительным прорывом в медицине.
Новосибирский серпентарий начал разведение гадюк для получения яда, который может быть использован в лечении рака, что расширяет возможности терапевтических подходов.