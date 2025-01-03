Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый препарат на основе клеток-киллеров
В Белоруссии зарегистрировали первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров
Первый в Белоруссии противоопухолевый препарат на основе клеток-киллеров зарегистрирован как биомедицинский клеточный продукт, который может применяться при лечении онкологических заболеваний.
В Белоруссии зарегистрирован первый противоопухолевый клеточный продукт на основе клеток-киллеров. ТАСС пишет, что технология разработана специалистами Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.
«В нашей стране был впервые зарегистрирован противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний», – говорится в сообщении центра.
Специалисты отмечают, что новый подход является дополнительным к традиционным методам лечения онкологии. Препарат позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФМБА России получило регистрационное удостоверение на радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)», который помогает при лечении рака предстательной железы и может уменьшить болевой синдром.