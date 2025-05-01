Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
ВОЗ заявила о крупнейшем сбое финансирования здравоохранения в истории
Глава ВОЗ сообщил о крупнейшем кризисе мирового здравоохранения из-за сокращения помощи США
Сокращение финансирования со стороны США привело к беспрецедентному кризису в системе здравоохранения, поставив под угрозу достигнутый прогресс в борьбе с тропическими заболеваниями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Мир столкнулся с крупнейшим за всю историю сбоем в финансировании глобального здравоохранения из-за сокращения поддержки со стороны США, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Он отметил: «Мы переживаем самый масштабный сбой в финансировании глобального здравоохранения за всю нашу историю».
По словам Гебрейесуса, ВОЗ уже была вынуждена заморозить набор сотрудников и ограничить служебные поездки из-за кризиса ликвидности, возникшего после выхода США из организации. Американская администрация объяснила этот шаг неудовлетворительной эффективностью структуры и чрезмерными финансовыми требованиями к Вашингтону, передает РИА «Новости».
Глава ВОЗ подчеркнул, что многие годы организация обсуждала необходимость изменения принципов финансирования и усиления внутреннего самообеспечения в здравоохранении. Он выразил благодарность странам-донором, однако отметил, что вместо поэтапного сокращения зарубежной помощи и адаптации к новым экономическим условиям в сфере здравоохранения сейчас наблюдается хаос.
Гебрейесус также указал на угрозу срыва ранее достигнутых успехов в борьбе с тропическими болезнями, которые поражают более миллиарда человек и особенно тяжело сказываются на беднейших и наиболее уязвимых слоях населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медики зафиксировали рост числа вспышек кори и менингита из-за проблем с финансированием вакцинации. ВОЗ сообщила о дефиците в 600 млн долларов и сокращении бюджета на 21% после прекращения финансирования со стороны США.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что потери от пандемий могут быть больше, чем от войн.