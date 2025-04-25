ВОЗ: Пандемия может убить больше людей, чем война

Tекст: Мария Иванова

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия способна унести больше человеческих жизней и причинить больший экономический ущерб, чем война, передает ТАСС. Он отметил, что пандемия COVID-19 унесла, по его оценке, примерно 20 млн жизней, а мировой экономике нанесла ущерб более 10 трлн долларов.

Гебрейесус подчеркнул, что безопасность в здравоохранении напрямую связана с экономической безопасностью, которые сейчас оказались под угрозой из-за сокращения официальной помощи и сбоев в торговле. Особенно это сказалось на развивающихся странах, в первую очередь в Африке.

ВОЗ содействует странам в переходе от зависимости от международной помощи к самообеспечению, что возможно за счет повышения эффективности, внутренних ресурсов и государственных страховых программ. Тем не менее, по словам главы ВОЗ, многие государства по-прежнему нуждаются в льготных кредитах от банков развития.

Режим чрезвычайной ситуации по COVID-19 действовал с января 2020 года по май 2023 года. По официальным данным ВОЗ, на апрель 2024 года в мире зафиксировано более 775 млн случаев заражения и свыше 7 млн летальных исходов. Гебрейесус оценил подлинное число погибших как минимум в 20 млн человек.

Накануне сообщалось, что медики зафиксировали рост числа вспышек кори и менингита, связывая это с перебоями финансирования программ вакцинации в ряде стран.

Ранее страны ВОЗ завершили многолетние переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями и подготовили соответствующий документ для голосования в мае 2025 года на ассамблее в Женеве.