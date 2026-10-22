Артамонов опроверг фейки о десятках погибших при атаке дронов в Липецкой области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Видим, что в социальных сетях распространяются ложные сообщения о десятках погибших и масштабных разрушениях. Это не соответствует действительности. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации», – заявил глава региона в Max.

Артамонов уточнил, что в ночь на четверг Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили около 20 аппаратов. В результате происшествия погибших нет, однако один человек получил серьезные ранения. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки зафиксированы повреждения остекления и фасадов нескольких зданий. Местные власти и экстренные службы делают все возможное для оперативного устранения последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Липецке в результате атаки беспилотников пострадал мужчина. Обломки украинского аппарата упали на многоквартирный дом. Позднее на крыше городской поликлиники нашли боевую часть дрона.