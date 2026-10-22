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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    22 октября 2026, 08:14 • Новости дня

    На крыше липецкой поликлиники нашли боевую часть беспилотника

    Неразорвавшуюся часть беспилотника обнаружили на поликлинике в Липецке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На крыше одной из поликлиник Липецка обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

    На крыше одной из поликлиник в Липецке обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника, сообщил Артамонов в своем канале.

    «На крыше поликлиники… обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. На месте работают специалисты», – заявил Игорь Артамонов.

    Он добавил, что в четверг приема пациентов в медицинском учреждении не будет. Всех посетителей перенаправят в поликлинику Елецкого микрорайона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке.

    В результате атаки дронов пострадал мужчина.

    Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим.

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    Участник двух Олимпиад российский велогонщик Кучеров погиб на СВО
    @ t.me/fvsr_ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский велогонщик на треке, участник Олимпийских игр Сергей Кучеров погиб в ходе специальной военной операции.

    Российский велогонщик на треке 46-летний Сергей Кучеров погиб на СВО. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Сергей погиб на СВО», – сказал собеседник РИА «Новости».

    Кучеров был мастером спорта международного класса, выступал за сборную России по велоспорту на треке с 2001 года. Он участвовал в Олимпийских играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, занимал призовые места на этапах Кубка мира и неоднократно становился чемпионом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    21 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоный Яр в Запорожской области, а группировка «Днепр» взяла под контроль Юльевку.

    Об освобождении за минувшие сутки двух населенных пунктов в Запорожской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Червоный Яр в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Новониколаевки, Терсянки, Барвиновки, Вольнянки, Воскресенки и Васиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Юльевку Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Кирова и Одаровки Запорожской области.

    Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ у Курганного, Избицкого, Бугаевки и Великого Бурлука Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Пустогорода, Хотени и Гнилицы, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, танк и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Криницы Курицино, Роганского, Белозерского, Шиловки, Новоявленки, Староварваровки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Тимашевку.

    Днем ранее российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать неверных шагов на фоне активизации попыток Москвы и Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

    «Последнее, что я хочу сделать, – это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», – подчеркнул Трамп, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    Трамп отметил, что ранее уже обсуждал с президентом России перспективы завершения кризиса. По его словам, стороны приближаются к этой цели и, возможно, находятся к ней ближе, чем когда-либо, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил удовлетворение позицией Москвы на Ближнем Востоке. Он заявил, что очень рад тому факту, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт с Ираном или их участие оказалось значительно меньшим, чем могло бы быть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об искреннем желании Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

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    21 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ при освобождении Юльевки

    Минобороны: Войска России заняли ключевые рубежи ВСУ при освобождении Юльевки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в ходе освобождения населенного пункта Юльевка в Запорожской области установили контроль над важнейшими укреплениями украинской армии, сообщило Минобороны.

    Взятие под контроль ключевых рубежей противника создало благоприятные условия для развития наступления на запорожском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве отметили, что населенный пункт Юльевка был освобожден подразделениями группировки войск «Днепр».

    Личный состав Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения продемонстрировал высокий уровень боевой выучки и слаженности действий при выполнении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку.

    В понедельник Минобороны раскрыло детали взятия под контроль Омельника.

    В августе военное ведомство рассказало о значении освобождения Неженки.

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    21 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Украинские пограничники остались без еды в окружении под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрозненные группы украинских пограничников оказались в окружении без еды и снабжения на северо-востоке Харьковской области в результате операции российских войск «Медвежий угол».

    На северо-востоке Харьковской области разрозненные группы военнослужащих первого погранотряда государственной пограничной службы Украины оказались отрезаны от снабжения. Они находятся в окружении по два-три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    В силовых структурах добавили, что в районе проведения операции «Медвежий угол» сотни солдат 159-й бригады ВСУ числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол».

    Президент Владимир Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    В четверг Минобороны показало уничтожение укрытий ВСУ дронами в Харьковской области.

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    21 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона
    Пресс-служба ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник атаковал автобус, использовавшийся для перевозки персонала Запорожской АЭС, в результате удара погиб водитель, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

    «Второй день подряд ВСУ атакуют автобусы Запорожской АЭС», – сообщает пресс-служба в Telegram.

    Автобус после дневной смены развез сотрудников, а затем возвращался в гараж. В сообщении подчеркнули, что повторная атака на станционный транспорт свидетельствует о целенаправленном характере ударов по людям, обеспечивающим работу и безопасность станции.

    «Персонал не должен становиться мишенью ни на рабочих местах, ни по дороге на станцию и домой. Удары по людям, обеспечивающим безопасность Запорожской АЭС, недопустимы», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС, в результате чего пострадали сотрудники станции.

    В среду на ЗАЭС заявили об угрозе ядерной безопасности после удара по автобусу станции.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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    22 октября 2026, 06:05 • Новости дня
    Бойцы ВСУ прятались в мешках для трупов ради нападения на российских морпехов

    Солдаты ВСУ притворялись мертвыми при зачистке опорных пунктов в Червоном Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие ложились в мешки для трупов во время зачистки опорных пунктов в населенном пункте Червоный Яр Запорожской области, чтобы атаковать российских бойцов со спины.

    Бойцы группировки войск «Восток» при зачистке украинских позиций обнаруживали лежавших на земле людей в мешках, которые оказывались живыми солдатами противника, передает РИА «Новости».

    «Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло», – рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Бальтазар.

    По словам военнослужащего, попытки застать российских бойцов врасплох подобным способом украинские солдаты предпринимали несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» сорвали наступление украинских подразделений в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о создании условий для продвижения российских войск на этом направлении. Помимо этого, украинские подразделения начали хоронить погибших сослуживцев прямо на боевых позициях.

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    21 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Юльевки

    Минобороны: Белоусов поздравил 328-й полк с освобождением Юльевки

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 328-го гвардейского десантно-штурмового полка, освободившим населенный пункт Юльевка в Запорожской области.

    «В упорных боях с противником на ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет», – приводятся слова Белоусова в канале Минобороны в «Макс».

    Глава военного ведомства подчеркнул, что победа полка продолжает славные традиции Воздушно-десантных войск. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность долгу, выразив уверенность, что подразделение продолжит надежно обеспечивать безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку. Российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ.

    Во вторник линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника.

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    22 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удары по целям в Киеве баллистическими ракетами, в городе прогремела серия взрывов, сообщают местные власти.

    Об этом в соцсетях сообщили Киевская городская военная администрация и Киевская городская государственная администрация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на левом берегу Киева прогремело восемь взрывов. Автозаправка в Киеве получила повреждения.

    В Кировограде, Виннице и Днепропетровске на Украине также прогремели взрывы.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Politico: ЕС задумался о назначении представителя для переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 01:39 • Новости дня
    Минобороны внедрило трехэтапную модель исполнения военного бюджета

    Tекст: Антон Антонов

    Трехэтапная финансовая модель планирования исполнения военного бюджета повысила эффективность расходов и помогла изыскать внутренние резервы для задач спецоперации, сообщил первый замминистра обороны России Леонид Горнин.

    «Применение новой финансовой модели планирования, состоящей из трёх этапов исполнения военного бюджета в Министерстве обороны, позволило повысить оперативность и гибкость принятия управленческих решений, эффективность использования бюджетных средств, а также изыскать внутренние резервы финансирования приоритетных направлений для достижения задач специальной военной операции», – отметил Горнин в интервью газете «Красная звезда».

    Он пояснил, что на первом этапе оценивается комплексность планирования потребностей ведомства с учетом задач, определенных Генеральным штабом по лимитному и потребному вариантам, на втором подготавливаются документы и материалы к проекту закона о федеральном бюджете, а на третьем синхронизируются стратегические документы военного планирования и госпрограммы с утвержденным бюджетом.

    По словам Горнина, пересмотр заданий гособоронзаказа позволил мобилизовать ресурсы для дополнительных закупок востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, в первую очередь беспилотников, средств ПВО и ПРО и ударных средств поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горнин сообщил, что Минобороны сформировало проект оборонного бюджета России на 2027–2029 годы.

    В Вооруженных силах России 22 октября отмечают День финансово-экономической службы.

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