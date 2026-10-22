За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 808 дронов ВСУ
В ночь со среды на четверг над страной поразили 808 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
С 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дроны поразили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства ПВО за сутки сбили 954 дрона ВСУ. В понедельник российская ПВО сбила за сутки 405 беспилотников. На прошлой неделе средства ПВО за сутки уничтожили 1425 украинских дронов.