За ночь над Россией уничтожили 808 дронов ВСУ

Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.