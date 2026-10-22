За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Украденные мародерами в Лилле смартфоны iPhone оказались заблокированы
BFMTV: Украденные мародерами в Лилле смартфоны iPhone удаленно заблокировали
Смартфоны американской компании Apple, похищенные злоумышленниками из магазина в Лилле во время массовых беспорядков во Франции, были дистанционно заблокированы с требованием вернуть их обратно.
Смартфоны iPhone, украденные мародерами из магазина американской компании Apple в Лилле во Франции, оказались заблокированы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
Один из пользователей опубликовал видео в соцсети X, на котором запечатлен экран украденного аппарата. На нем высветилось сообщение с призывом вернуть устройство в магазин в Лилле. В тексте также подчеркивается, что гаджет заблокирован и отслеживается, а местные власти будут уведомлены о произошедшем.
Отмечается, что подобные меры защиты от краж также распространяются на мобильные устройства марок Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.
В минувшие выходные во Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Выступления переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых были ограблены примерно 3 тыс. магазинов и задержаны свыше 2,5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суды отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов во Франции.
На главу республиканского МВД подали в суд из-за оторванной руки одного из протестующих.
В воскресенье число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.