Украденные мародерами в Лилле смартфоны iPhone оказались заблокированы

BFMTV: Украденные мародерами в Лилле смартфоны iPhone удаленно заблокировали

Tекст: Мария Иванова

Смартфоны iPhone, украденные мародерами из магазина американской компании Apple в Лилле во Франции, оказались заблокированы, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Один из пользователей опубликовал видео в соцсети X, на котором запечатлен экран украденного аппарата. На нем высветилось сообщение с призывом вернуть устройство в магазин в Лилле. В тексте также подчеркивается, что гаджет заблокирован и отслеживается, а местные власти будут уведомлены о произошедшем.

Отмечается, что подобные меры защиты от краж также распространяются на мобильные устройства марок Samsung, Google Pixel, Xiaomi и Honor.

В минувшие выходные во Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. Выступления переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых были ограблены примерно 3 тыс. магазинов и задержаны свыше 2,5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суды отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов во Франции.

На главу республиканского МВД подали в суд из-за оторванной руки одного из протестующих.

В воскресенье число мародеров во время беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.