Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.