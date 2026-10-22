Самарские студенты создали систему управления роем пикоспутников

В Самаре разработали технологию управления роем сверхмалых спутников

Tекст: Мария Иванова

Аппараты размером 49 на 49 на 96 миллиметров доберутся до орбиты на борту наноспутника формата CubeSat 3U, который доставит их до нужного места и выпустит в свободное плавание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Технология создана в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Главный конструктор спутниковой группировки, аспирант кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Сергей Ивлев пояснил, что пикоспутники будут запущены на низкую орбиту высотой около 400 км. Это позволит менять скорость и высоту орбиты аппарата путем изменения его ориентации в пространстве.

Ориентироваться по команде с Земли спутники смогут с помощью уникальной бортовой системы весом всего 40 граммов, включающей четыре электродвигателя и блок с магнитными катушками. Группировку из восьми пикоспутников рассчитывают разместить на орбите за неделю.

Ивлев добавил, что главная научная новизна проекта заключается в пассивном разведении роя спутников, что должно значительно удешевить миссии по дистанционному зондированию Земли. Сборку космических аппаратов планируется завершить до конца 2026 года.

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