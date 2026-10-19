Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса
Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе
Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.
Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.
Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.
Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.