  • Новость часаПезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 23:01 • Новости дня

    Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса

    Япония запустила зонд MMX для первого в мире сбора грунта на Фобосе

    Tекст: Денис Тельманов

    Японское агентство аэрокосмических исследований запустило космический аппарат MMX, который должен совершить первую в истории посадку на марсианский спутник Фобос.

    Зонд запущен с помощью тяжелой ракеты-носителя Н-3 с космодрома Танэгасима, передает ТАСС.

    Главная задача зонда MMX – собрать образцы почвы Фобоса. Аппарат должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с добытым грунтом.

    Путем анализа этих образцов японские специалисты намереваются получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Япония начала собственный путь к ведению войны в космосе. Весной Китай решил доставить на Землю образцы грунта с Марса в 2031 году.

    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио будет и дальше искать решение территориального спора с Россией по Курильским островам, спустя 70 лет после подписания советско-японской совместной декларации.

    Правительство Японии в понедельник подтвердило курс на поиск решения давнего территориального спора с Россией вокруг группы островов у Хоккайдо, несмотря на ухудшение двусторонних отношений и на фоне 70-летия совместной декларации 1956 года о частичном возвращении островов, передает Kyodo News.

    Совместная декларация 1956 года, в рамках которой Япония и тогдашний Советский Союз восстановили дипломатические отношения, предусматривает возврат Японии после заключения мирного договора двух из четырех спорных островов – Шикотана и группы Хабомаи, называемых в Японии Северными территориями, а в России – частью Южных Курил.

    «Даже в условиях сложного состояния японско-российских отношений мы будем продолжать необходимое общение с российской стороной и работать над тем, чтобы преодолеть нынешний тупик», – заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в Токио.

    Многолетний спор по островам, куда также входят Кунашир и Итуруп, до сих пор не позволил Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны: Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции в августе 1945 года, тогда как российская сторона настаивает на законности их приобретения.

    Япония и Россия договорились в 2018 году продвигать переговоры на основе совместной декларации 1956 года, однако они были приостановлены в 2022 году после начала спецоперации на Украине и последовавшего ухудшения отношений на фоне присоединения Японии к санкциям против Москвы; напряженность усилилась после того, как в августе президент России Владимир Путин впервые посетил один из спорных островов, что вызвало официальный протест Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский эксперт назвал приход китайских инвесторов на Курильские острова поражением Японии и сигналом ослабления ее позиций в регионе. В мае японский политик перед визитом в Россию рассказал о передаче им тайного послания от премьер-министра Японии российскому руководству. В июле посольство России в Токио осудило высказывания посла Германии о принадлежности Курильских островов.

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    17 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста

    Академик Зеленый назвал Луну будущим местом экстремального туризма

    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель российской лунной программы, академик РАН Лев Зеленый заявил, что в перспективе Луна станет космическим аналогом Эвереста и привлечет любителей экстремального туризма со всего мира.

    «Луна станет местом экстремального туризма наподобие Джомолунгмы. Технически все можно сделать: человек может долететь даже до Плутона. Вопрос только – зачем и сколько это будет стоить», – сказал он.

    Ученый отметил, что активное освоение спутника Земли начнется в ближайшее десятилетие. Ключевая роль в этом процессе будет принадлежать роботизированным системам, в частности антропоморфным механизмам, передает ТАСС.

    По словам исследователя, человекоподобие позволит роботам ходить на двух ногах, на четвереньках и ползти по-пластунски, что делает подобную конструкцию наиболее перспективной для лунных задач. Зеленый добавил, что механизмы гораздо легче защитить от воздействия радиации и экстремальных температур, чем человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Лев Зеленый предрек зависимость освоения Луны от уровня робототехники.

    В ООН напомнили о мирном освоении космоса.

    Летом эксперты заявили о неизбежном освоении лунной поверхности и Марса человечеством.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    17 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сеул выразил недовольство визитом японских политиков в храм Ясукуни

    МИД Южной Кореи разочарован посещением японскими политиками храма Ясукуни

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южная Корея выразила глубокое сожаление из-за визита высокопоставленных японских политиков в синтоистский храм Ясукуни, воспринимаемый в Азии как символ милитаризма.

    Сеул заявил о «глубоком разочаровании» в связи с тем, что руководство Японии продолжает совершать ритуальные подношения и посещать синтоистский храм Ясукуни, «прославляющий захватнические войны прошлого», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Республики Корея.

    В ведомстве призвали Токио объективно взглянуть на историю и продемонстрировать искреннее раскаяние, назвав это основой для выстраивания ориентированных на будущее отношений между двумя странами.

    Храм Ясукуни в Токио хранит списки имен погибших военнослужащих, включая 14 осужденных военных преступников времен Второй мировой войны. В ряде азиатских стран он считается символом японского милитаризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни. Тогда же премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила в него ритуальное подношение. В апреле Такаити также отправляла подношение в скандальный храм по случаю весеннего храмового фестиваля.

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    18 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    Ученые запланировали первый эксперимент на синхротроне СКИФ до конца года

    Первый эксперимент на синхротроне СКИФ запланировали до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров сообщил, что первый научный эксперимент на мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в Новосибирской области планируется провести до конца текущего года.

    Первый эксперимент на новой научной мегаустановке планируется провести до конца года. Сейчас идет завершающий этап запуска ускорителя, передает РИА «Новости».

    «Седьмая станция начнет эксперименты сразу, как только будет получен циркулирующий пучок. Я очень надеюсь, что циркулирующий пучок появится если не в течение ноября, то до нового года и мы, соответственно, сможем сделать эксперимент», – заявил директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров.

    По его словам, первое исследование на новой установке будет связано с перспективным материалом для бронежилетов. Ученые займутся синтезом катализаторов для получения сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который обладает аналогичными кевлару защитными свойствами, но при этом является гораздо более легким.

    Вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Александр Благов отметил, что технический запуск мегаустановки пройден, работы идут по графику. Он выразил уверенность, что через год большинство станций начнут полноценно решать научные задачи.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольт. Установка строится в наукограде Кольцово, периметр ее основного кольца составляет 476 метров. Запуск синхротрона позволит получать новые знания о строении вещества, что поможет в решении задач биологии, медицины, химии и энергетики.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал сроки начала исследований на установке СКИФ.

    Российские химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ.

    Президент Владимир Путин поздравил ученых с запуском мегаустановки.

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    17 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Минздрав отчитался об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака

    Препарат против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» прошел первые фазы испытаний

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая и вторая фазы клинических испытаний нового препарата против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» завершились успехом, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

    «Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата «Гепаторен-МРНЦ“, не имеющего аналогов в мире», – заявил Каприн ТАСС.

    По его словам, препарат основан на альбуминовых сферах, меченных радиоактивным изотопом 188Re. Лекарство предназначено для лечения пациентов как с первичным, так и с метастатическим раком печени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака.

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    18 октября 2026, 09:48 • Новости дня
    В порту АЭС «Фукусима-1» решили построить барьер от радиоактивной почвы

    Владелец «Фукусимы-1» решил построить барьер для блокировки почвы с цезием

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power построит подводный барьер в порту станции, чтобы радиоактивный грунт не попадал в водозаборники.

    Работы по возведению барьера планируют закончить к апрелю 2027 года, передает ТАСС.

    В 2023 году на дне порта обнаружили изотопы цезия, после чего часть дна забетонировали, а также установили защитные сети. Однако новые проверки показали, что небольшое количество почвы с цезием продолжает поступать в водозаборники энергоблоков.

    При этом уровень радиоактивности океанской воды возле АЭС значительно ниже установленных норм. Регулярный мониторинг воды осуществляют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с привлечением иностранных экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». В августе прошлого года стартовал 14-й этап сброса воды в океан. Тогда МАГАТЭ сообщило о возобновлении этого процесса.

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    18 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    В РАН сочли реалистичным план создания российской АЭС на Луне

    В РАН назвали реалистичным запуск российской АЭС на Луне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков заявил, что планы по созданию малой отечественной атомной электростанции на Луне вполне осуществимы.

    Калмыков на на полях конференции SKIF-2026 рассказал, что создание малой отечественной атомной электростанции на поверхности луны является реалистичным сценарием, так как подобные установки уже имеют длительный опыт эксплуатации, передает ТАСС.

    «Малые энергетические установки – это то, что давно эксплуатируется, что не требует, как говорится, частой смены самого материала, который является энергоносителем. Поэтому, мне кажется, это то, что как раз и нужно. Я думаю, не только мы рассматриваем такую возможность», – сказал он.

    Ранее генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщил, что Россия должна создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции.

    Летом были объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне.

    В прошлом году Китай также собрался построить атомную электростанцию на спутнике Земли.

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    18 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Рейтинг поддержки правительства Японии упал ниже 50%

    Киодо: Рейтинг поддержки кабинета Такаити впервые упал ниже 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка правительства Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити впервые опустилась ниже половины и составила 49,1%, свидетельствуют результаты опроса информационного агентства Киодо.

    Согласно опросу, не поддерживают кабинет Такаити 33% участников, еще 17,9% респондентов воздержались от ответа, передает ТАСС.

    Почти 58% респондентов считают, что премьер слишком поздно приняла решение об отставке министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Кадзуо Яны. Он оказался в центре скандала из-за угроз урезать государственные ассигнования тем органам местной власти, которые не поддержали его на последних всеобщих выборах. Также его подозревали в нарушении избирательного законодательства.

    При этом 54,7% опрошенных считают, что скандал с главой Минсельхоза окажет влияние на дальнейшую политическую судьбу правительства Такаити. По мнению агентства, эта история могла стать главной причиной падения популярности кабинета.

    Более 65% участников исследования заявили, что испытывают беспокойство в связи с намерением правительства на два года сократить с 8% до 1% потребительский налог на покупку продовольственных товаров. Опрошенные опасаются, что сокращение налога будет иметь негативное воздействие на финансы страны и скажется на других социальных ассигнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минсельхоза Японии подал в отставку из-за скандала.

    Премьер Японии допустила отставку главы Минсельхоза из-за шантажа избирателей.

    В августе рейтинг правительства Санаэ Такаити в Японии упал до минимума.

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    17 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо достиг рекорда

    Ущерб от медведей на японском острове Хоккайдо превысил 3 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2025 финансовом году медведи причинили жителям японского острова Хоккайдо максимальный ущерб с 1991 года, его размер составил более 3 млн долларов.

    В 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, потери жителей японского острова Хоккайдо от действий медведей достигли 487 млн иен, или более 3 млн долларов. Этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики с 1991 года, передает ТАСС.

    Местные власти отмечают, что животные разоряют фруктовые сады, а также посевы сахарной свеклы и кукурузы. Ущерб возрастает третий год подряд, что объясняется сокращением сельского населения, которое не успевает следить за угодьями. Для мониторинга территорий во многих населенных пунктах начали применять дроны.

    Согласно докладу министерства охраны окружающей среды Японии, с апреля по начало сентября от нападений медведей погибли шесть человек, еще около 30 получили ранения. Зверей замечали вблизи жилых районов почти 17,4 тыс. раз, что стало максимумом за последние пять лет.

    При этом за весь прошедший финансовый год японцы столкнулись с медведями возле населенных пунктов почти 58 тыс. раз. Жертвами хищников стали 13 человек, а 238 жителей пострадали. Количество раненых оказалось рекордным за весь послевоенный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Японии зафиксировали рекордное число погибших от нападений медведей. После этого власти утвердили стратегию по борьбе с этими животными.

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    17 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Компания «Геоскан» анонсировала запуск легкой ракеты в 2031 году

    Частная компания «Геоскан» запланировала запуск легкой ракеты на 2031 год

    Tекст: Мария Иванова

    Главный конструктор отдела космических ракетных комплексов группы компаний «Геоскан» Павел Пушкин заявил, что предприятие намерено запустить легкую ракету-носитель собственной разработки в 2031 году.

    Частная российская компания разрабатывает ракету, которая будет оснащена двумя ступенями и жидкостными кислородно-керосиновыми двигателями, передает ТАСС.

    «2026 год – это вот сейчас концепция, идея, идеология проекта. Какое-то начальное проектирование, основное проектирование – 2027–2028 год, в районе 2028–2029 года – это огневые испытания одного из крупных агрегатов. И в районе 2031 года мы планируем пуск», – рассказал Пушкин на конференции «Открывая космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Россия отправила в космос ракету для обеспечения космического суверенитета.

    Компания «Геоскан» анонсировала начало разработки сверхлегкой ракеты.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни

    Китай резко осудил подношение Такаити в храм Ясукуни

    Китай осудил подношение премьера Японии в храм Ясукуни
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Японии Санаэ Такаити направила денежное подношение в храм Ясукуни и спровоцировала резкое осуждение Китая, где расценили действия японских властей как ревизионизм в отношении военной истории.

    Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник направила денежное подношение в токийский храм Ясукуни по случаю осеннего фестиваля, при этом министры земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тацунори Ибаяси и экологии Хироюси Сасагава, а также глава избирательного штаба правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ясутоси Нисимура лично посетили святилище, передает Kyodo News.

    Такаити, которая одновременно возглавляет ЛДП, сделала подношение «тамагуси» из личных средств через руководителя генерального совета партии Хироси Кадзияму и, как ожидается, воздержится от личного визита в храм в дни трехдневного праздника; в субботу в официальном качестве премьера она уже направила ритуальное подношение «масакаки» из вечнозеленых ветвей.

    Храм Ясукуни, где вместе с миллионами погибших японских солдат увековечены осужденные на Токийском процессе военные преступники класса «А», вызывает особое раздражение стран и регионов, пострадавших от японской агрессии, и Китай и Южная Корея ранее уже выражали протесты в связи с подношением Такаити и визитами японских министров.

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин «решительно выступает против и строго осуждает» действия Токио и направил Японии «серьезный и жесткий протест», подчеркнув: «Мы еще раз призываем Японию признать историю, раскаяться в исторических преступлениях, прекратить регрессивные шаги по историческим вопросам и завоевать доверие азиатских соседей и всего мира конкретными действиями», отмечает Xinhua.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Южной Кореи осудили визит в храм Ясукуни группы японских политиков. В августе руководители правящей партии Японии нанесли визит в милитаристский храм Ясукуни в годовщину поражения страны во Второй мировой войне. Премьер Японии Санаэ Такаити тогда также направила подношение в это святилище, вызвав недовольство соседних стран.

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    19 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко утвердил масштабную реформу Академии наук Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о масштабном преобразовании Национальной академии наук и ликвидации части научных учреждений страны.

    Документ направлен на совершенствование научной сферы и организационной структуры Национальной академии наук (НАН), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН», – сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал на решении приоритетных прикладных задач в области технологий.

    Документ утверждает новую редакцию устава НАН. Руководство аппарата, включая председателя президиума, наделяется статусом государственных гражданских служащих. При этом председатель получил полномочия самостоятельно назначать и увольнять руководителей подчиненных организаций.

    Также изменяются правила выборов академиков и членов-корреспондентов: установлен предельный возраст выдвижения – 70 и 60 лет соответственно, введено требование о наличии степени доктора наук и звания профессора. Кроме того, президент Белоруссии получил право лично присваивать академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие экономики и науки.

    Ранее Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

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    19 октября 2026, 13:27 • Новости дня
    Ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности

    ИКИ РАН: В ночь на 20 октября Землю накроет слабая магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь с понедельника на вторник на Земле ожидается краткосрочный рост геомагнитной активности, предупредила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Краткосрочное, продолжительностью 10–15 часов, усиление геомагнитной активности ожидается сегодня в ночь с 19 на 20 октября», – сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По расчетам ученых, Землю зацепит плотный поток солнечного ветра, сформированный крупной корональной дырой на диске Солнца. Длина этого темного участка солнечной короны составляет около миллиона километров.

    Ожидается, что событие будет слабым. С вероятностью 50% возмущения могут перерасти в слабую магнитную бурю. В европейской части России возможно наблюдение полярных сияний, однако прогноз пока носит предварительный характер.

    Вспышечная активность на Солнце сохраняется на умеренно повышенном уровне, возможны вспышки класса M, но прямых угроз для Земли не предвидится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сильная магнитная буря на Земле завершилась.

    В начале месяца на планете была зафиксирована слабая магнитная буря.

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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы

    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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