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    29 июня 2026, 11:54 • В мире

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе
    @ Jessica Meir/Nasa/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Александр Тимохин

    Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой?

    Прежде всего космические достижения Японии не стоит недооценивать. Например, Япония – единственная страна в мире, доказавшая техническую возможность доставить на Землю образцы грунта с астероидов.

    В 2003 году Япония запустила исследовательский аппарат «Хаябуса», задачей которого было сближение с астероидом Итокава, выгрузка на его поверхность исследовательского мини-робота «Минерва» и доставка обратно образцов грунта. Полет проходил сложно, со сбоями и на грани провала – робот «Минерва» был потерян, сам «Хаябуса» тоже чуть было не был потерян, с аппаратом терялась связь. Но в конце концов, в 2010 году японцам удалось доставить на Землю микродозы вещества с астероида.

    Спустя четыре года после возвращения капсулы с «Хаябусы» японское агентство аэрокосмических исследований запустило второй аппарат «Хаябуса-2», цель которого – доставка грунта с астероида Рюгу.

    Важно то, что Япония не нуждается в иностранной помощи для запуска своих космических аппаратов – все они запускаются на ракете-носителе Н-2 компании Mitsubishi Heavy industries в разных модификациях, или ранее на твердотопливной ракете-носителе M-V, а затем на ракетах серии Epsilon разработки Японского агентства аэрокосмических исследований и Ishikawajima-Harima Heavy Industries. Все ракеты показали высокую надежность. Космодромы у Японии также свои.

    Эти успехи стоят не на пустом месте – Япония начала разработку своего первого спутника в 1965 году и в 1970-м самостоятельно его запустила. С тех пор японцы запустили 384 космических аппарата, в том числе межпланетные исследовательские станции, космические телескопы и беспилотный грузовой космический корабль HTV для доставки грузов на международную космическую станцию (МКС). Самый большой герметичный модуль на МКС – японский «Кибо» в составе американского сегмента станции.

    С 2003 года в рамках программы Information Gathering Satellite (Спутник, собирающий информацию) начались выводы на орбиту японских спутников военного назначения. На текущий момент в японской системе спутниковой разведки 13 действующих спутников радиолокационной и оптической разведки.

    Ракетные технологии Японии позволяют строить относительно небольшие ракеты, достигающие высот во многие сотни километров. Официально считаясь метеорологическими, эти ракеты иногда имеют параметры, избыточные для метеорологии. Такой технологический задел вполне позволяет Японии работать над средствами поражения орбитальных аппаратов с Земли, с суши.

    А вот с моря Япония способна сбивать космические аппараты прямо сейчас. На текущий момент шесть японских ракетных эсминцев способны применить противоракеты Standard SM-3. Это оружие создано для защиты от баллистических ракет и под эту же задачу оптимизировано конструктивно, однако досягаемость по высоте и дальность стрельбы этих ракет таковы, что их вполне можно применять и против космических аппаратов. Япония – вторая страна мира после США, корабли которой имеют такую возможность.

    На текущий момент на верфи Mitsubishi Heavy Industries в Нагасаки идет постройка Aegis System Equipped Vessel (ASEV) – специально спроектированных для противоракетной (а по факту – противокосмической) обороны надводных кораблей, которые будут превосходить по своему противоракетному и противоспутниковому потенциалу все, что есть у ВМС США. Всего в постройке два корабля, предполагается, что они будут иметь радиолокационные станции AN/SPY-7, 12 тыс. тонн водоизмещения, длину около 190 метров и 128 ракет в установках вертикального пуска.

    Таким образом,

    Япония уже сегодня обладает массой технических возможностей для военного использования космоса, использует космические аппараты для разведки и может вести боевые действия в космическом пространстве.

    Все, что осталось японцам – создать структуру, которая, с одной стороны, централизованно взяла бы войну в космосе в свои руки, с другой – наладила бы взаимодействие с ВМС, уже имеющими оружие, способное поражать космические цели. Синдзо Абэ планировал создать космические силы еще в 2019 году, но по ряду причин тогда это не было сделано. Зато это, похоже, будет сделано теперь.

    Главная задача, которую обычно решают авиакосмические командования – расширение возможностей боевой авиации и противоракетная оборона. Первая задача решается за счет расширения возможностей спутниковой разведки, ускорения доведения до войск и сил полученных из космоса разведывательных данных, придания управляемому оружию возможности наведения из космоса, а также массовой интеграции в боевые системы спутниковой навигации.

    Вторая – за счет радиолокационного (как с земли, так и из космоса) инфракрасного и оптического (из космоса) обнаружения пусков ракет и сбор данных об их траектории и скорости, достаточных для выработки целеуказания системы противоракетной обороны на Земле (в случае Японии – на кораблях), с последующим поражением ракет. Скорее всего, именно на этом первоначально японцы и сосредоточатся за счет создания нового космического командования. В дальнейшем с учетом имеющихся у них технологий можно ожидать чего угодно, вплоть до боевых спутников на околоземной орбите.

    Также нельзя исключать и появления у Японии баллистических ракет, в том числе большой дальности – все технологии и промышленные возможности для их создания и производства у Японии есть. Создать ядерный боеприпас Япония может менее чем за год.

    И это всё – повод насторожиться. Япония ведет ремилитаризацию, причем нарастающими темпами. Их флот мощнее российского и уступает только тем, что не имеет ядерного оружия и атомных подлодок.

    Японцы восстановили авианосный флот. Это одна из четырех стран мира, имеющая более одного авианосца, наряду с Британией, Китаем и США. Причем у британцев их два авианосца – это больше формальность: у Королевских ВМС Великобритании серьезные проблемы с боеспособностью. У Японии таких проблем нет.

    Японцы полностью отрефлексировали причины поражения своего флота в войне с США и сделали из них все необходимые выводы оперативного значения.

    Армия – многочисленная и очень хорошо вооруженная, как и ВВС. Формальное название – Силы самообороны – никого не должно обманывать. Проблемы с комплектованием, которые испытывают Силы самообороны сегодня, заметны, но не носят критического характера. В Японии идет непубличная дискуссия о возможности создать атомные подлодки. Идет программа вооружения Сил самообороны ракетами с дальностью, измеряемой тысячами километров. Принято решение о восстановлении службы разведки.

    Таким образом, Япония уже сейчас военный гигант, просто с проблемами в некоторых системах оружия, но японцы их быстро закрывают. Пробелы в военной организации, как мы видим, тоже заполняются. Что характерно, какие бы премьер-министры не приходили к власти, курс на милитаризацию не меняется, а это означает и наличие единства в среде населения на этот счет, и наличие непубличных контуров государственного управления, несменяемых и неизбираемых.

    При этом стоит помнить, что именно с Японией Россия имела больше всего военных конфликтов в прошлом веке. Именно от Японии Россия потерпела самое сокрушительное военное поражение за много веков. Именно у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Япония сотрудничает с Украиной и закономерно пополнила собой список недружественных стран. А еще – то, что свои войны Япония начинает первой, с абсолютно внезапного и сокрушительно мощного удара.

    Все это означает, что в обозримом будущем японские приготовления могут стать для России или проблемой, или угрозой, или и тем, и другим. Не стоит забывать, что наша страна является военным союзником КНДР и связана с этой страной союзническими обязательствами, а КНДР и Япония – вероятные противники. Хотя бы поэтому за японскими приготовлениями стоит внимательно следить, в том числе за тем, что делает Япония в космосе.

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