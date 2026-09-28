Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС

Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС

Tекст: Мария Иванова

Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.

В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.

В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.

Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.