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Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС
Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологии искусственного интеллекта будут глубоко интегрированы в ключевые системы управления Российской орбитальной станции (РОС).
Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.
В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.
В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.
Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.