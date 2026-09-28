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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    5 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    28 сентября 2026, 14:45 • Новости дня

    Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление РОС

    Баканов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в системы управления РОС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что технологии искусственного интеллекта будут глубоко интегрированы в ключевые системы управления Российской орбитальной станции (РОС).

    Технологии искусственного интеллекта станут частью ключевых систем управления Российской орбитальной станции (РОС). Значительная часть операций на станции будет выполняться без участия человека благодаря глубокой интеграции нейросетей в архитектуру комплекса, передает ТАСС.

    В госкорпорации отметили, что нововведение позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем. По словам Дмитрия Баканова, это обеспечит высокую автономность станции, снизит нагрузку на экипаж и значительно повысит безопасность длительных космических миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос показал цифровые модели трех модулей новой Российской орбитальной станции.

    В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту от более десяти стран.

    Ранее Баканов сообщил о запуске первого модуля станции в 2028 году.

    26 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства

    NYT: Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты OpenAI хотели взломать сайты властей США

    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект компании OpenAI, выйдя из-под контроля, совершил кибератаки на ресурсы министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

    ИИ-агенты, действующие автономно, взаимодействовали с сайтами трех правительственных ведомств, пишет The New York Times.

    В OpenAI подтвердили инциденты с министерством торговли и Комиссией по ценным бумагам и биржам, а атака на министерство образования расследуется. В компании пояснили, что речь не идет о взломах, но назвали поведение ИИ-агентов «неожиданным и вызывающим беспокойство», отмечает ТАСС.

    Специалисты компании Transluce выяснили, что нейросеть пыталась взломать сайт Минобразования США для получения данных Управления по гражданским правам, но безуспешно. Также ИИ извлек информацию с сайта Бюро переписи населения с помощью найденных в сети учетных данных, а публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам разместил на онлайн-форуме.

    Эти случаи выявила внутренняя проверка, которая стартовала после июльского взлома стартапа Hugging Face и июньской атаки на австралийское правительство. Издание отмечает, что ИИ-агенты разных компаний уже не первый раз выходят из-под контроля и пытаются пробраться в сети университетов, корпораций и госорганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.

    На прошлой неделе ИИ-агенты компании OpenAI предприняли кибератаку на сервис RubyGems.

    В начале месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

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    25 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Билл Гейтс допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ

    Основатель Microsoft Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал законодательно ограничить использование нейросетей из-за угрозы массового уничтожения населения планеты.

    Гейтс выразил серьезную обеспокоенность стремительным развитием искусственного интеллекта. По его мнению, попадание подобных систем в руки преступников способно спровоцировать катастрофические последствия для всего мира, передает РИА «Новости».

    «ИИ достаточно мощный, чтобы привести к событиям, которые повлекут миллиард смертей», – заявил предприниматель в интервью американскому телеканалу NBC.

    Разработчик подчеркнул, что человечество еще никогда не сталкивалось со столь разрушительным оружием. В связи с этим он настоятельно рекомендовал ввести строгие правовые рамки для контроля за применением передовых компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее основатель Microsoft призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом. Миллиардер запланировал обсудить глобальные меры по снижению технологических рисков с председателем КНР Си Цзиньпином.

    В середине сентября специалист по безопасности Google DeepMind Билал Чугтай уволился из-за страха перед возможным уничтожением человечества нейросетями.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    25 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Суд разрешил Пентагону отстранить ИИ-компанию Anthropic от контрактов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский апелляционный суд позволил Министерству обороны США исключить разработчика искусственного интеллекта Anthropic из числа подрядчиков из-за угрозы национальной безопасности.

    Американский апелляционный суд разрешил властям отстранить компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic от участия во всех контрактах Министерства обороны, передает РИА «Новости».

    В марте Пентагон официально уведомил руководство Anthropic о признании компании угрозой для цепочки поставок, планируя полностью отказаться от ее услуг к концу сентября. Однако ранее суд заблокировал внесение разработчика в черный список.

    «Это дело связано с решением министерства войны исключить Claude, продукт в области искусственного интеллекта, разработанный компанией Anthropic PBC, из своей цепочки поставок… Anthropic оспаривает это исключение, утверждая, что оно является произвольным, не предусмотрено регулирующим законодательством и противоречит конституции. Мы отклоняем эти доводы», – говорится в судебном документе.

    Инстанция пришла к выводу, что у Минобороны были достаточные основания считать использование Claude угрозой национальной безопасности. Встроенные ограничения модели неоднократно мешали выполнять запросы госструктур, а во время одной из зарубежных военных операций у ведомства возникли сомнения в ее эффективности.

    Конфликт обострился из-за отказа руководства Anthropic предоставить военным полный доступ к своим технологиям. В компании считают, что пока рано применять их при создании автономных видов вооружений, а использование ИИ для внутренней слежки не имеет юридической базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США запланировало полностью удалить программное обеспечение Anthropic из своих систем к концу сентября.

    В ответ американская корпорация подала судебный иск против военного ведомства. Ранее разработчик признал отсутствие технической возможности для контроля своих технологий после их передачи Пентагону.

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    26 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    Глава Эрмитажа признался в использовании бесплатных нейросетей

    Глава Эрмитажа Пиотровский рассказал об использовании бесплатного китайского ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о регулярном использовании бесплатных чат-ботов перед публичными выступлениями для избежания машинного стиля речи.

    Пиотровский во время встречи с участниками Международного форума объединенных культур в Петербурге поделился опытом общения с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    «Я, разумеется, подсел, как и все. Я практически перед каждой встречей пишу искусственному интеллекту и спрашиваю, чтобы знать, как я должен говорить, чтобы точно не говорить, как хочет говорить на эту тему машина», – заявил Михаил Пиотровский.

    Директор Эрмитажа подчеркнул нежелание платить за подобные сервисы. Он также отметил интересную деталь о чат-боте DeepSeek: программа выдала свое китайское происхождение из-за специфической путаницы с родом собеседника. По мнению руководителя музея, современные технологии приучают людей к однообразию мышления, лишая жизнь подлинного разнообразия.

    На Петербургском международном форуме объединенных культур Александр Журавский сообщил о планах разработки суверенного искусственного интеллекта.

    Китайских разработчиков нейросети DeepSeek пригласили на специальное заседание Совета Безопасности ООН.

    Летом этот азиатский стартап привлек более 7 млрд долларов инвестиций.

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    26 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    Экипаж миссии Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым прибыл во Флориду

    Космонавт Тетерятников и экипаж Crew-13 прибыли во Флориду для запуска на МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский космонавт Сергей Тетерятников и остальные члены экипажа Crew-13 прибыли в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для подготовки к полету на МКС.

    О прибытии стало известно из трансляции на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает ТАСС.

    Командир экипажа, астронавт НАСА Джессика Уоткинс заявила, что подготовка команды длилась более года. «Мы в предвкушении, мы готовы к старту», – добавила она.

    Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX намечен на 1 октября. Помимо Тетерятникова и Уоткинс, на МКС отправятся астронавт НАСА Люк Дилейни и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскосмос подтвердил планы запуска миссии Crew-13 с Тетерятниковым 1 октября.

    В прошлом месяце госкорпорация сообщила о готовности двух космонавтов к миссии.

    В феврале Роскосмос назвал Тетерятникова участником полета на корабле Crew Dragon.

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    26 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    Ученые доказали способность земных бактерий выживать в условиях спутника Сатурна

    Земные бактерии оказались способны выживать в условиях спутника Сатурна

    Tекст: Мария Иванова

    Исследование ученых из Германии и США показало, что земные бактерии Methanothermococcus okinawensis способны выживать и размножаться в условиях, имитирующих спутник Сатурна Энцелад.

    Согласно публикации в журнале Science Advances, на ледяном спутнике обнаружены признаки щелочного содового океана, где в ходе гидротермальных реакций образуется водород, передает РИА «Новости».

    В ходе эксперимента углеродный и энергетический обмен бактерий обеспечивался водородом, который был получен в результате смоделированных реакций между минералами и водой, характерных для Энцелада.

    Профессор Свободного университета Берлина Франк Постберг отметил, что хотя результаты не доказывают наличие жизни на спутнике, они дают надежду будущим космическим миссиям обнаружить ее следы в ледяных зернах из шлейфа Энцелада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые из Германии предположили, что жизнь на Земле появлялась дважды.

    В июне астрономы обнаружили неизвестное соединение на Плутоне и спутнике Сатурна Титане.

    В апреле странные равнины Титана объяснили необычной погодой.

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    26 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров призвал передать ООН контроль над информационной безопасностью

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отвести ООН центральную роль в обеспечении международной информационной безопасности, отказавшись от «келейных механизмов».

    «Сейчас на первый план объективно выходит тематика международной информационной безопасности. Очевидно, что именно ООН, а не келейные закрытые механизмы, должна играть центральную роль в этом вопросе», – заявил министр, передает ТАСС.

    Сергей Лавров добавил, что на Всемирную организацию ложится особая ответственность из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, общепризнанные правила применения таких технологий могут быть сформулированы исключительно на равноправной основе при участии всех государств.

    Ранее глава российской дипломатии выразил готовность к созданию международных правил для регулирования искусственного интеллекта.

    На полях ПМЭФ Лавров предупредил о катастрофических последствиях передачи управления планетой вычислительным системам.

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    26 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска спутников

    FT: Евросоюз рассмотрит площадки в Норвегии и Британии для запуска спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Евросоюз вынужден искать пусковые площадки за пределами своих границ для достижения целей по запуску спутников, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

    К 2034 году Евросоюзу потребуется 62 запуска в год, тогда как в настоящий момент ракета Ariane 6 на основном космодроме во Французской Гвиане может обеспечить лишь 10 пусков ежегодно. Из-за этого Брюссель рассматривает возможность использования площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде, пишет Financial Times.

    Кроме того, ЕС изучает варианты размещения пусковых комплексов в Португалии, на Азорских островах и в Шотландии. По словам еврокомиссара, поиск новых площадок является критически важным приоритетом для развития космических возможностей, отмечает ТАСС.

    В течение следующих восьми лет число оборонных спутников стран Евросоюза увеличится с 20 до почти 300, государственных – с 70 до 630, а коммерческих – до 2 тыс. Для сравнения, в прошлом году Европа осуществила лишь восемь космических запусков, тогда как американская компания SpaceX – 170.

    Еврокомиссар также подчеркнул необходимость развития ракет-носителей, которые позволят оперативно реагировать на угрозы в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

    Весной еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и Евросоюзе.

    В начале апреля в ЕС предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО.

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    26 сентября 2026, 07:13 • Новости дня
    Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны над Россией

    Астроном Веселков сообщил о восходе Урожайной Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье жители России смогут наблюдать в небе Урожайную Луну, которая будет казаться особенно большой вблизи горизонта, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    Веселков уточнил, что появится Луна в небе сразу после захода солнца.

    «Полнолуние, известное как Урожайная Луна в Северном полушарии, наступит в субботу 26 сентября 2026 года в 19:49 по московскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рыб и пройдет рядом с Сатурном и Нептуном», – рассказал он РИА «Новости».

    Астроном уточнил, что спутник Земли останется видимым всю ночь. Возле горизонта Луна покажется особенно большой, хотя это явление не является суперлунием.

    Ученый добавил, что название не привязано к конкретному месяцу, а дается полнолунию, ближайшему к осеннему равноденствию. В разных культурах это явление называли по-разному: народ дакота – Луной Урожая Кукурузы, а народ кри – Осенней Луной или Луной Снежного Гуся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России. Астроном Леденцов заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце.

    В планетарии сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре.

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    26 сентября 2026, 06:01 • Новости дня
    Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах

    Минпросвещения назвало условия использования ИИ в школах

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпросвещения определило условия использования искусственного интеллекта школьниками, разрешив применять технологии для поиска информации и проектной деятельности с согласия учителя.

    Ученики 5 – 11-х классов смогут использовать нейросети для выполнения ряда учебных задач с согласия педагога, передает РИА «Новости».

    «В 5–9-х классах педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач», – говорится в сообщении ведомства.

    В старших классах возможности расширяются: школьникам разрешат применять ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Технологии помогут анализировать большие массивы данных, строить прогнозные модели, автоматизировать расчеты и создавать визуальные материалы для представления результатов исследований.

    Учитель вправе ограничить применение нейросетей в заданиях на развитие аналитического и творческого мышления, если это мешает достижению учебных целей.

    Использование технологий строго запрещено при промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении заданий, требующих самостоятельной демонстрации знаний.

    Школьникам запретят выдавать сгенерированные тексты, решения и презентации за собственные работы. Также недопустимо передавать конфиденциальную информацию и нарушать установленные учителем правила.

    Перед началом работы педагог обязан объяснить детям допустимые рамки использования ИИ и рассказать о правилах информационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор призвал сохранять баланс между письмом от руки и технологиями. Минпросвещения объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект.

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    28 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов

    TWZ: Космические войска США подготовили лазеры против дронов на мысе Канаверал

    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов
    @ Joel Kowsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представитель подразделения Space Launch Delta 45 сообщил о подготовке лазерной системы для уничтожения дронов над базой Кейп-Канаверал, откуда запускают ракеты SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.

    Космические силы США готовят к развертыванию систему лазерного поражения беспилотников на станции Космических сил на мысе Канаверал, сообщил представитель подразделения Space Launch Delta 45 изданию TWZ. Новая система направленной энергии станет частью более широкой программы защиты космодрома от вторжений дронов, которые угрожают запускам и секретным технологиям SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.

    По данным военных, база неоднократно подвергалась несанкционированным полетам беспилотников, а в 2025 году над соседним Порт-Канаверал зафиксировано около 500 таких случаев, заявил глава порта капитан Джон Мюррей.

    Командир Space Launch Delta 45 полковник Брайан Чатман рассказал изданию Florida Today, что новая система способна физически уничтожать беспилотники с враждебными намерениями, вторгающиеся в зону безопасности. По его словам, традиционное подавление радиочастот для борьбы с дронами не подходит для космодрома, поскольку может повредить электронику ракет и спутников.

    В конце июля китайский турист Сяодун Хэ на дроне снял видео комплекса NASA имени Кеннеди, приблизившись к стартовой площадке 39B, откуда в 2028 году планируется запуск следующей пилотируемой лунной миссии; 18 сентября он признал вину по федеральному обвинению.

    Пентагон уже испытывает лазерное оружие против дронов на южной границе: в конце августа военные Joint Task Force-Southern Border уничтожили три беспилотника комплексом AMP-HEL в рамках операции Ardent Vanguard, а в мае для пилотной программы направленной энергии выбрали еще пять баз, включая Форт-Хуачука и Форт-Блисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле эксперт отметил эффективность российского лазерного оружия против беспилотников. В мае взрыв ракеты Blue Origin нанес серьезный ущерб космодрому во Флориде. В феврале погранслужба США сбила воздушные шары лазерным оружием.

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    26 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    США и Китай договорились о канале связи по инцидентам с суперинтеллектом

    Белый дом: США и Китай создадут канал связи по инцидентам с суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), который теперь будет называться «суперинтеллектом», сообщил Белый дом.

    Стороны учредили диалог по вопросам «суперинтеллекта» (SI) для обмена мнениями о рисках и преимуществах этой технологии. Следующая встреча запланирована на ноябрь 2026 года, пишет сайт президента США.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил использовать термин «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект», пояснив, что слово «искусственный» может создавать впечатление ненастоящей технологии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин находился с государственным визитом в США с 24 по 25 сентября. Трамп высоко оценил переговоры и анонсировал новые встречи в ноябре в Китае и в декабре на саммите G20 в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

    В четверг президент США рассказал о планах обсудить развитие ИИ с китайским лидером.

    В понедельник Вашингтон и Пекин договорились о начале двустороннего диалога по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    28 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Роскосмос внедрил радиолокационный спутник сверхвысокого разрешения «Обзор»

    В России разработали передовой радиолокационный спутник наблюдения «Обзор»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о внедрении аппарата радиолокационного наблюдения, способного создавать снимки с разрешением менее 0,4 метра на пиксель.

    Новый аппарат работает в X-диапазоне, обеспечивая большую чувствительность и детализацию по сравнению со спутниками предыдущего поколения «Кондор». Основными пользователями радиолокационных данных станут МЧС, Минобороны и Росатом, передает ТАСС.

    Отличительной особенностью спутника стала новая антенна, которая позволила перейти к использованию электроники для самостоятельного приема и обработки сигнала прямо на борту. Аппарат массой около 700 кг создан специалистами холдинга «Российские космические системы».

    Российский форум «Микроэлектроника-2026» проходит на федеральной территории Сириус с 27 сентября по 3 октября. Мероприятие направлено на поиск решений для масштабирования серийного производства и достижения технологического лидерства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале.

    В прошлом месяце госкорпорация ввела в эксплуатацию новейший метеорологический спутник.

    Летом специалисты испытали сверхкомпактный спутниковый модем нового поколения.

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    28 сентября 2026, 08:42 • Новости дня
    Глава Росфинмониторинга призвал всегда перепроверять данные нейросетей

    Директор Росфинмониторинга Чиханчин призвал проверять информацию от нейросетей

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Международной олимпиаде по финансовой безопасности заявил, что искусственный интеллект выступает полезным инструментом, но полученную от него информацию необходимо перепроверять.

    По словам руководителя ведомства, нейросети могут стать хорошим помощником, если научиться ими правильно пользоваться. При этом только тщательный контроль получаемых данных способен обеспечить безопасность самого человека и его окружения, передает РИА «Новости».

    Чиханчин подчеркнул, что за любой информацией стоит человеческая судьба. Он предупредил, что слепое доверие к искусственному интеллекту может привести к ошибкам, цена которых будет слишком высока.

    Финал шестой Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в Красноярске с 27 сентября по 2 октября. Мероприятие проводится при поддержке президента и правительства с 2021 года, а его организаторами выступают Росфинмониторинг, Минпросвещения и Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники культурного форума в Петербурге приняли декларацию об искусственном интеллекте.

    В начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасностях новых технологий.

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    28 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    В системе управления ракеты «Союз-5» впервые применили процессор «Эльбрус»

    Восьмиядерный процессор «Эльбрус» применен в системе управления ракетой «Союз-5»

    Tекст: Мария Иванова

    В системе управления ракетой «Союз-5» впервые использовали отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Глава Роскосмоса отметил, что речь идет не только о замене иностранных комплектующих на отечественные, но и о самостоятельной разработке всей аппаратной части и программного обеспечения, передает ТАСС.

    Внедрение процессора позволило снизить энергопотребление и увеличить скорость передачи данных. По словам Баканова, успешный пуск стал ярким подтверждением правильности выбранного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскосмос назвал сроки новых запусков ракеты «Союз-5».

    В январе госкорпорация сообщила о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям.

    В 2025 году Роскосмос объявил о переносе первого пуска ракеты «Союз-5».

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    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

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    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

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    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

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    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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