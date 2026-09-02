Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале

Российские космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

Космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

Tекст: Катерина Туманова

«Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Анна Кикина и Андрей Федяев, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сейчас мы находимся на высоте 400 км над Землей, и отсюда особенно хорошо видно, как красива наша планета», – сказал Федяев на видео Роскосмоса.

Космонавт напомнил, что в текущем году отмечается 65-летие исторического полета Юрия Гагарина. А коллега Кикина добавила, что в 2027 году ожидаются знаменательные даты: 70-летие запуска первого спутника Земли, 170 лет со дня рождения Константина Циолковского и 120-летие Сергея Королева.

В завершение обращения космонавты пожелали молодежи успехов в учебе и посоветовали с энтузиазмом осваивать новые знания.

«Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды!» – пожелали космонавты.

А на Земле россиян с Днем знаний поздравил президент Владимир Путин и пожелал учащимся раскрыть свой потенциал.