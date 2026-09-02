Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.15 комментариев
Роскосмос показал спутниковые снимки наводнения в Непале
Российский спутник «Ресурс-П» запечатлел последствия катастрофического наводнения в Непале, унесшего жизни более тысячи человек после схода ледника, сообщили в Роскосмосе.
Госкорпорация в своем канале в Max опубликовала кадры, демонстрирующие масштабы разрушительного разлива реки Трисули в Непале.
«Спутник «Роскосмоса» сфотографировал реку Трисули с высоты около 500 км больше чем за месяц до наводнения и через два дня после», – отмечается в описании к опубликованным материалам.
Ранее непальские ученые сравнили мощность сошедшего ледника со взрывом атомной бомбы.
МИД Непала сообщил о пропаже сотен иностранных граждан.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководству азиатской республики.