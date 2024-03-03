Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.12 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от берегов Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане к югу от Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 675 км к северо-востоку от города Хикс-Бэй, где проживают около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает РИА «Новости».
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.