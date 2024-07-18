Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.8 комментариев
Участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой
Около 3 тыс. участвующих в открытии Олимпиады французских артистов пригрозили забастовкой
Около 3 тыс. французских артистов, которые должны участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля, пригрозили организаторам забастовкой из-за «постыдных условий труда», сообщила газета Le Parisien.
Как приводит издание заявление профсоюза работников театра, они решили объявить о проведении забастовки в ходе церемонии открытия 26 июля, передает ТАСС.
Артисты возмущены «постыдными условиями контрактов для участников выступлений», а также они указали на то, что положения договоров нарушают профсоюзные права. Программа открытия предполагает, что 3 тыс. танцоров, музыкантов и актеров выступят на набережных и мостах по маршруту церемонии, которая пройдет на Сене.
Ранее персонал парижских аэропортов решил провести забастовку в преддверии Олимпиады-2024.