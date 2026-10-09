Проект об увеличении возраста службы женщин-военных внесли в Госдуму

Правительство предложило повысить возраст военной службы женщин до 50 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет, передает ТАСС.

Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45 лет. Законопроект предполагает увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что действующие ограничения не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. Авторы проекта также указывают, что в условиях проведения спецоперации на Украине значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют женщины.

В случае принятия Госдумой и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

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