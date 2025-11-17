В Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, передает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России для расширения социальных гарантий работников, призванных для участия в спецоперации в ходе мобилизации или заключивших контракты во время этих событий.

Сейчас трудовые договоры таких работников приостанавливаются, и они могут вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после завершения службы. Однако действующая редакция кодекса не предусматривает для них преимуществ при сокращении численности или штата, после возвращения к работе.

Проект предлагает закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места за ветеранами СВО, участвовавшими в действиях в периоды мобилизации, военного положения или военного времени, в том числе сотрудниками, направленными в эти периоды в войска нацгвардии. В пояснительной записке отмечается, что выполнение военных задач сопряжено с особыми рисками и требует мужества.

По мнению авторов, предоставление дополнительных социальных гарантий поспособствует успешной реинтеграции этих граждан в гражданскую жизнь и станет признанием их заслуг и вкладом в социальную справедливость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгограде стартовали окружные сборы для ветеранов спецоперации на Украине с Юга России и новых территорий. В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа #СВОяКУЛЬТУРА для поддержки творческого развития ветеранов и их семей.

В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине и ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.