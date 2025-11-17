  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    17 ноября 2025, 00:22 • Новости дня

    В Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме предложили предоставить вернувшимся с военной службы гражданам преимущество при сокращениях, распространив социальные гарантии и на работников Росгвардии.

    Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым,  передает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России для расширения социальных гарантий работников, призванных для участия в спецоперации в ходе мобилизации или заключивших контракты во время этих событий.

    Сейчас трудовые договоры таких работников приостанавливаются, и они могут вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после завершения службы. Однако действующая редакция кодекса не предусматривает для них преимуществ при сокращении численности или штата, после возвращения к работе.

    Проект предлагает закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места за ветеранами СВО, участвовавшими в действиях в периоды мобилизации, военного положения или военного времени, в том числе сотрудниками, направленными в эти периоды в войска нацгвардии. В пояснительной записке отмечается, что выполнение военных задач сопряжено с особыми рисками и требует мужества.

    По мнению авторов, предоставление дополнительных социальных гарантий поспособствует успешной реинтеграции этих граждан в гражданскую жизнь и станет признанием их заслуг и вкладом в социальную справедливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгограде стартовали окружные сборы для ветеранов спецоперации на Украине с Юга России и новых территорий. В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа #СВОяКУЛЬТУРА для поддержки творческого развития ветеранов и их семей.

    В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине и ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (22)
    16 ноября 2025, 05:54 • Новости дня
    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси, забив 902-ю шайбу

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский форвард Александр Овечкин установил новый исторический рекорд НХЛ по числу голов, забив в ворота «Нью-Джерси Девилз» 902-ю шайбу за свою карьеру.

    Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в карьере во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз», передает РИА «Новости». Это достижение сделало его единоличным лидером по общему количеству голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

    Гол был забит в присутствии болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке клуба.

    На сегодняшний день 40-летний российский форвард вышел далеко вперед по числу шайб, обойдя прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Теперь Овечкин занимает уникальное место в истории лиги, значительно опережая других игроков по общему числу заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче, где «Вашингтон Кэпиталз» победили «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. Овечкин набрасывает 901-й гол в чемпионатах НХЛ и 66-й раз забивает в пустые ворота. Forbes признает Овечкина самым ценным брендом среди российских спортсменов. Овечкин становится первой звездой дня НХЛ, оформив 900-й гол и приносит победу «Вашингтону» над «Сент-Луисом».

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 02:53 • Новости дня
    Осужденный за убийство на пожизненный срок Технюк пожаловался на цены в колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владислав Технюк, отбывающий пожизненное заключение за убийство семьи следователя, попытался через суд добиться компенсации из-за роста цен в колонии.

    Владислав Технюк, осужденный пожизненно за убийство следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, подал жалобу на цены в магазине исправительной колонии, передает РИА «Новости». Он утверждал, что торговые надбавки способствуют существенному увеличению стоимости продуктов питания, что, по его мнению, является нарушением антимонопольного законодательства.

    Ранее Технюк обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против, как он считает, бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы. В ответ УФАС по Красноярскому краю не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства.

    Не согласившись с этим, осужденный подал иск в суд, объяснив, что его обращение рассмотрели позже установленного законом срока, и потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Суд в Красноярске отказал Технюку в удовлетворении иска, решение вступило в силу в конце октября, отмечает РИА Новости.

    По данным следствия, в июле 2009 года Технюк совершил тройное убийство в городе Туране, после чего пытался скрыть следы преступления. В 2010 году Верховный суд Тувы приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст подготовил проект приказа об улучшении бытовых условий для женщин в колониях и следственных изоляторах, включая разрешение на расческу. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях, чтобы условия различались. В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о намерении изучить необходимость содержания подсудимых в клетках в залах российских судов.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 16 ноября системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 57 украинских беспилотников сразу над семью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО в ночь с 15 на 16 ноября уничтожили и перехватили 57 украинских самолётных беспилотников, передает ТАСС. Информацию об этом озвучило Минобороны России.

    По данным ведомства, атаки были отражены в семи регионах страны. Наибольшее количество дронов сбито в Самарской области – 23 аппарата, а также в Волгоградской, где уничтожено 17 беспилотников. Кроме того, ещё 5 БПЛА нейтрализовано над Саратовской областью, ещё 5 – над Ростовской, по 3 – в Курской и Воронежской областях, а также 1 дрон сбит в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 07:02 • Новости дня
    Силовики сообщили о пленении солдата ВСУ в гражданской одежде

    В Харьковской области взяли в плен переодетого в гражданское военного ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области российские силовики задержали военнослужащего ВСУ, переодевшегося в гражданскую одежду в попытке скрыться.

    По данным ТАСС, украинские военные из 57-й отдельной мотопехотной бригады в Харьковской области пытаются спастись, сменив военную форму на гражданскую одежду и выдавая себя за мирное население.

    Ранее агентство отмечало, что ситуация для ВСУ в регионе критическая, части ВСУ отступают в Волчанске и сдают оружие.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль выезжал к подразделениям 113-й и 57-й бригад территориальной обороны.

    Также сообщается, что в соседней Сумской области массово дезертируют контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет из-за тяжелых условий службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Группа морпехов из состава 38-й бригады ВСУ сложила оружие и перешла к российским бойцам под Димитровом, объяснив это принудительной мобилизацией.

    В Красноармейске для окруженных частей ВСУ сложилась критическая ситуация, и перед солдатами остаются только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированными.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 02:09 • Новости дня
    Российские бойцы закидали боевиков ВСУ гранатами на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили украинских боевиков в доме на запорожском направлении, обнаружив в схроне месячные запасы провизии.

    Подразделения войск «Восток» провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили противника, укрывшегося в одном из домов, сообщает РИА «Новости». Пулеметчик с позывным «Иркут» рассказал, что по полученной команде бойцы скрытно окружили здание, из которого по ним открыли огонь.

    Военные закидали дом гранатами, после чего зашли внутрь и обнаружили погибших боевиков. По словам «Иркута», в помещении находились четверо украинских бойцов, у которых нашли боекомплект, а также запасы воды и продуктов примерно на месяц.

    Он также сообщил, что на точке для удержания позиций остались двое бойцов, а основная группа продолжила зачистку населенного пункта.

    Минобороны ранее сообщило, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о нахождении тела украинского мобилизованного Игоря Народного без одежды и обуви возле учебного центра через месяц после исчезновения.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» уничтожили украинских военных и технику при попытке ротации на севере Сумской области. Потери вооруженных сил Украины за сутки в боях с российской группировкой «Север» составили более 170 человек.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 04:15 • Новости дня
    ВСУ попытались убить сдавшегося украинского бойца с помощью дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский солдат получил осколочные ранения при атаке дрона вскоре после сдачи в плен российским военным.

    Украинский военнопленный Антон Чернявский рассказал, что сослуживцы ВСУ попытались убить его с помощью беспилотника после сдачи в плен российской армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, когда его перевозили на автомобиле «Нива», украинский дрон нанес удар по машине, в результате чего он получил несколько осколочных ранений.

    «Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», – подчеркнул Чернявский.

    Пленный считает, что бойцы ВСУ могли намеренно пытаться убить сдающихся на стороне противника, чтобы не дать им рассказать российским службам значимую информацию. Он сообщил, что получил ранения в область правого плеча, бедра и лопатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа украинских солдат вышла с белыми флагами и сложила оружие в районе Красноармейска.

    В Днепропетровской области военнослужащие 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен.

    Трое украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, заявили, что командование перед отправкой на позиции запугивало их рассказами о пытках и убийствах в российском плену.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Импорт пива из ЕС в Россию упал до исторического минимума

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре импорт пива из Евросоюза в Россию снизился до рекордных минимумов за десять лет, отмечено сокращение от всех ключевых поставщиков.

    Россия в сентябре 2023 года снизила импорт пива из Евросоюза до 3 тыс. тонн, передает РИА «Новости». Это стало самым низким показателем с января 2015 года, когда объем поставок составлял 2,8 тыс. тонн. В два раза уменьшили объем закупки по сравнению с августом.

    Лидером по экспорту пива в Россию остается Германия, несмотря на падение продаж на треть – до 640 тонн. На втором месте Латвия с объемом 622 тонны, что также вдвое меньше предыдущего месяца.

    Чехия, некогда возглавлявшая список, продолжила сокращать поставки: ее экспорт упал в 3,6 раза и составил 555 тонн за сентябрь.

    В целом за девять месяцев 2023 года Россия ввезла из ЕС 47,1 тыс. тонн пива, что более чем вчетверо меньше аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что поправки о возвращении продажи пива на стадионах планируется рассмотреть до конца года.

    За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов над Курской, Брянской и Белгородской областями были уничтожены 16 украинских беспилотников, больше всего – над Курской.

    Системы противовоздушной обороны с 14.00 до 17.00 по московскому времени сбили 16 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Министерство обороны России уточнило, что семь из них были уничтожены над Курской областью, пять – над Брянской областью и четыре – над Белгородской областью.

    Данных о пострадавших или разрушениях в результате инцидентов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа за шесть часов. Беспилотники направлялись в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Силы ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 02:31 • Новости дня
    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке после атаки БПЛА

    В Волгограде потушили пожар в многоэтажке на улице Кропоткина после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 16 ноября специалисты ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на улице Кропоткина, возникшее после атаки украинского беспилотника.

    Пожар на жилом доме по улице Кропоткина успешно ликвидирован, передает РИА «Новости». Пресс-служба областной администрации сообщила, что пожарные завершили тушение очага возгорания.

    Атака БПЛА произошла в двух районах Волгограда, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В одном из домов из-за удара и возникшего пожара были зафиксированы повреждения конструкций.

    Ранения получили трое жителей города. По официальным данным, одна из пострадавших, женщина 1954 года рождения, получила перелом плеча и осколочные ранения, ее госпитализировали. Двое других жителей отказались от госпитализации.

    После атаки в лицее Дзержинского района разместили пятьдесят жителей поврежденных домов, в том числе детей.

    Администрация отметила, что часть эвакуированных уже находится в безопасности, для остальных в пункте временного размещения созданы все необходимые условия пребывания.

    Городские службы продолжают ликвидировать последствия воздушной атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких районах Волгограда в результате атаки беспилотников киевского режима повреждены жилые дома, трое жителей получили ранения.

    В аэропорту Волгограда объявили о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, большая часть которых была перехвачена в Ростовской и Белгородской областях.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Взятие Малой Токмачки дало возможность проводить штурмы Орехова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате установления контроля над селом Малая Токмачка открылась возможность для проведения локальных штурмовых действий по направлению к Орехову, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о том, что взятие Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова, передает ТАСС. Поселок находится в 10-15 км к востоку от Орехова и примерно в 60 км от Запорожья, на так называемом Запорожском выступе – территории, на которой украинские военные пытались прорваться к Мелитополю в 2023 году. Представители силовых структур заявили: «Освобождение [Малой Токмачки] открывает возможность локальных штурмов Орехова».

    Населенный пункт расположен на перекрестке дорог H-08 и проселочных маршрутов, что позволяет улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя. Это обеспечивает российским войскам лучшие условия для наблюдения и увеличивает дальность артиллерийского огня по флангам.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Франции по итогам авиаударов по Украине сделал заявление о намерении усилить давление на Россию.

    В официальном сообщении ведомства отмечается: «Франция будет и впредь вместе со всеми своими партнерами увеличивать объем помощи Украине и усиливать давление на Россию с целью положить конец войне», передает РИА «Новости».

    Ранее минобороны Нидерландов пообещало Украине 200 млн евро на борьбу с БПЛА.

    Накануне в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

