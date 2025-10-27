Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.0 комментариев
Львова-Белова призвала помогать детям участников СВО в беззаявительном порядке
В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине, а также ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.
Львова-Белова призвала правительство России ввести беззаявительный порядок для предоставления социальной помощи детям, чьи родители участвовали в специальной военной операции, передает ТАСС. Соответствующая рекомендация содержится в ее ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
В документе отмечается необходимость автоматически включать этих детей в списки получателей социальной помощи. Прямая речь в докладе звучит так: «Правительству РФ проработать вопрос о введении беззаявительного порядка включения в списки на получение социальной помощи детей участников специальной военной операции».
Омбудсмен также рекомендовала расширить меры поддержки для детей погибших или умерших участников СВО на их родных братьев и сестер младше 18 лет, а также на неусыновленных детей, растущих в семье погибших.
Кроме того, Львова-Белова обратилась к Госдуме с просьбой ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы урегулировать вопрос оплаты пенсии по потере кормильца детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Она подчеркнула, что для таких детей факт отцовства должен устанавливаться через суд, если они родились позднее трехсот дней после кончины отца.
