    ЦБ признал сложности в экономике
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    Дмитриев рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и США
    На подлете к Москве уничтожено 30 дронов ВСУ
    Власти ДНР заявили о контроле большей части Красноармейска
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    Банк России обновил стратегию денежно-кредитной политики
    Задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Мостового
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    27 октября 2025, 11:59 • Новости дня

    Львова-Белова призвала помогать детям участников СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Ольга Иванова

    В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине, а также ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.

    Львова-Белова призвала правительство России ввести беззаявительный порядок для предоставления социальной помощи детям, чьи родители участвовали в специальной военной операции, передает ТАСС. Соответствующая рекомендация содержится в ее ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

    В документе отмечается необходимость автоматически включать этих детей в списки получателей социальной помощи. Прямая речь в докладе звучит так: «Правительству РФ проработать вопрос о введении беззаявительного порядка включения в списки на получение социальной помощи детей участников специальной военной операции».

    Омбудсмен также рекомендовала расширить меры поддержки для детей погибших или умерших участников СВО на их родных братьев и сестер младше 18 лет, а также на неусыновленных детей, растущих в семье погибших.

    Кроме того, Львова-Белова обратилась к Госдуме с просьбой ускорить внесение изменений в законодательство, чтобы урегулировать вопрос оплаты пенсии по потере кормильца детям, зачатым с помощью ЭКО после смерти отца. Она подчеркнула, что для таких детей факт отцовства должен устанавливаться через суд, если они родились позднее трехсот дней после кончины отца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти объявили о расширении мер поддержки для тяжело раненных ветеранов спецоперации на Украине. Фонд «Защитники Отечества» занимается разработкой новых программ реабилитации, переобучения и трудоустройства для участников боевых действий. В Москве прошло заседание комиссии Госсовета, посвященное вопросам поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    26 октября 2025, 16:53 • Новости дня
    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград

    Президент Литвы Науседа призвал ограничить транзит в Калининград из-за метеозондов

    Президент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград, сообщила пресс-служба литовского президента.

    В связи с повторяющимися случаями запуска метеозондов с контрабандой президент Литвы предложил рассмотреть идею ограничения транзита в Калининград и закрытия границы с Белоруссией, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы президента отмечается, что правительство Литвы в ближайшие дни должно представить варианты ответных мер.

    По данным портала Delfi, днем ранее глава государства объявил о созыве межведомственного совещания 28 октября после повторяющихся случаев запуска метеозондов в воздушное пространство страны. На текущей неделе аэропорты Литвы трижды временно прекращали работу из-за проникновения метеозондов, которые, по версии литовской стороны, запускались с территории Белоруссии для незаконной перевозки товаров. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых.

    Ранее литовские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией после обнаружения метеозондов.

    Аэропорты Вильнюса и Каунаса ранее останавливали работу из-за появления метеозондов в воздушном пространстве.

    В ночь на субботу в Литву залетели около 90 метеозондов со стороны Белоруссии, неделей ранее их было около 200.

    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    27 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

    Трамп: Испытания «Буревестника» не являются игрой

    Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Россия и США «не играют в игры» друг с другом.

    Президент США Дональд Трамп, обсуждая тему испытаний ракеты «Буревестник» Россией, заявил, что ни Россия, ни США не играют в игры, передает РИА «Новости».

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – заявил Трамп.

    Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка, передает ТАСС.

    «Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что США не нужны ракеты с дальностью полета 8 тыс. миль», – заявил Трамп журналистам на борту самолета во время перелета из Куала-Лумпура в Токио.

    Президент США также высказал мнение, что заявление России о завершении испытаний ракеты «Буревестник» во время конфликта на Украине неуместно. Он подчеркнул, что война, по его расчетам, должна была продолжаться неделю, но «сейчас конфликт вступает в четвертый год».

    «Вот что следует делать (урегулировать конфликт – прим. ВЗГЛЯД) вместо испытаний ракет», – заявил президент США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике».

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 20:34 • Новости дня
    В Британии испытание «Буревестника» сочли жестким предупреждением

    Express назвал завершение испытаний «Буревестника» предупреждением Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник» стали жестким предупреждением в адрес Великобритании, пишет Express.

    Журналисты британской газеты Express оценили слова российского президента Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник» как жесткое предупреждение для Британии, передает RT.

    По данным издания, Путин заявил, что Россия провела успешные испытания новой ядерной ракеты с неограниченной дальностью.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Путин поручил определить возможные способы применения «Буревестника».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.

    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    27 октября 2025, 08:35 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
    Задержаны подозреваемые в попытке похищения футболиста Андрея Мостового
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге полицейские задержали несколько человек, которых подозревают в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня.

    В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке похищения известного футболиста и похищении бизнесмена, сообщила в Telegram-канале Волк.

    Официальный представитель МВД сообщила, что операции провели сотрудники уголовного розыска. По данным СМИ, пострадавшими оказались полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и бизнесмен Сергей Селегень.

    В полиции уточнили, что Сергей Селегень является учредителем застройщика Fizika Development.

    Ранее полузащитника уругвайской сборной Николаса Фонсеку похитили в Мексике по дороге на тренировку.

    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    26 октября 2025, 16:21 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали санкции США против России

    Песков заявил о готовности восстанавливать отношения с США несмотря на санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на очередные санкции со стороны Соединенных Штатов, Москва не отказывается от попыток восстановить отношения, считая приоритетом собственные интересы в диалоге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, введение новых санкций США осложняет восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, однако Россия не собирается отказываться от попыток наладить диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что несмотря на свои особенности и нюансы, власти России намерены ориентироваться на собственные интересы, а одной из ключевых задач называют выстраивание добрых отношений со всеми странами, включая США.

    «Санкции действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам», – заявил Песков.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва выстраивает отношения с США исключительно исходя из собственных интересов. По его словам, на фоне появления множества новых вопросов в международной повестке с приходом Дональда Трампа, только важные для России темы обязательно будут оставаться приоритетом.

    Ранее власти США подготовили новый пакет санкций, который может затронуть банковский сектор и нефтяную инфраструктуру России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США оказывают незначительное влияние на экономику страны.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    26 октября 2025, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ

    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, использовавшемуся для перевозки вооружения и техники ВСУ в Донбасс, сообщило Министерство обороны России.

    ВС России поразили объекты инфраструктуры противника и железнодорожный состав, осуществлявший транспортировку вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны отметило, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были атакованы цеха по производству дальнобойных беспилотников, место их запуска, склад безэкипажных катеров и пункты временной дислокации украинских формирований в 147 районах.

    Российские войска группы «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. Отмечается, что с украинской стороны потери превысили 190 военнослужащих, также уничтожены четыре бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении под удар попали тяжелая механизированная бригада и бригада теробороны ВСУ в районах Волчанска и Бологовки. В результате потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, также уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение трем механизированным, штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ в Донецкой народной республике. Противник потерял более 240 человек личного состава, танк, два американских бронетранспортера М113, девять бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

    Войска группы «Центр» заняли новые позиции, нанеся тяжелые потери ВСУ. Уничтожены до 505 украинских военнослужащих, три бронемашины «Казак», девять автомобилей и склад боеприпасов. Удары пришлись по скоплениям украинских частей в Донецкой и Днепропетровской областях.

    Группировка «Восток» также продвинулась вглубь обороны противника, уничтожив до 300 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и укрепленные склады на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Еще до 50 военнослужащих, две бронированные машины и техника были уничтожены при ударах по горно-штурмовой бригаде ВСУ в Запорожской области.

    Средствами ПВО России сбито три управляемые авиационные бомбы и 116 беспилотников самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 92 575 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого ликвидированы 633 зенитных комплекса, 25 693 танка и другой бронетехники, 1607 реактивных систем залпового огня, 30 799 орудий артиллерии и минометов, а также 44 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и объектов инфраструктуры в результате ударов по Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    26 октября 2025, 18:06 • Новости дня
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    Глава РФПИ рассказал об обсуждении проекта тоннеля между Россией и Аляской
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской.

    Дмитриев заявил о дискуссии вокруг проекта тоннеля между Россией и Аляской, передает РИА «Новости».

    По его словам, в документах, связанных с убийством Кеннеди, упоминается идея так называемого Моста мира Кеннеди и Хрущева между странами.

    «А это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают – соединить Россию и Аляску тоннелем», – подчеркнул Дмитриев во время встречи с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной.

    Ранее американский эксперт по железнодорожным перевозкам Скотт Спенсер заявил, что строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом принесло бы значительную экономическую выгоду.

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, посвященное тоннелю между Россией и США, созданное с помощью искусственного интеллекта.

    Кирилл Дмитриев также заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Возросло число погибших после взрыва в Копейске
    Трамп заявил о неучастии США в плане ЕС по российским активам
    С авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель
    Премьер Финляндии допустил скорое открытие границы с Россией
    Пашинян объявил о запуске транзита грузов из Турции в Азербайджан
    В Красноярске зоозащитницу задержали после гибели ребенка от нападения собак
    Жители Подмосковья заметили в небе зеленый светящийся объект

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Ракета «Буревестник» заставит США пересмотреть принципы своей обороны

    «Мы разработали по-настоящему мощное «оружие возмездия». Такими словами эксперты описывают военное и политическое значение испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник». Чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны? Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

