Цивилева: Комиссия Госсовета обсудила расширенную помощь тяжелораненым бойцам СВО

Замминистра обороны Анна Цивилева назвала главную задачу государства в поддержке ветеранов СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Наша главная задача – в соответствии с указом президента Владимира Путина обеспечить ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, всеми социальными мерами и гарантиями. Для этого была создана новая структура – фонд «Защитники Отечества», который работает с демобилизованными участниками СВО и семьями погибших военнослужащих», – сообщила Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны.

«На заседании комиссии Госсовета мы также обсуждали оказание расширенной помощи тем, кто получил тяжелые ранения. Мы должны обеспечить их современными техническими средствами реабилитации, помочь переоборудовать жилые помещения, предоставить право участвовать в различных льготных программах по переобучению и трудоустройству», – подчеркнула она. По словам Цивилевой, эта категория военнослужащих находится на особом контроле у главы государства.

Напомним, в понедельник в Москве прошло расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, главы субъектов Федерации и другие.

В формате тематических круглых столов на заседании были рассмотрены вопросы реализации лучших региональных практик по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствование федеральных мер, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, переобучение и трудоустройство, вовлечение в военно-патриотические мероприятия, а также улучшение жилищных условий.

«Сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны», – подчеркнул помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

«Мы сформулировали более 40 проектов поручений президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», администрации президента. По результатам рассмотрения в столь представительном составе мы конкретизируем эти предложения, обсудим их с правительством и после детальной отработки представим главе государства», – отметил Игорь Бабушкин, глава комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области.

