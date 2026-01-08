Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Лукашенко усомнился в цели захвата российского танкера
Лукашенко задался вопросом о действиях США против российского танкера
Президент Белоруссии выразил сомнения относительно мотивов США, указав на инцидент с российским танкером, который был захвачен пустым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в истинных намерениях США по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС. Во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение» он задался вопросом, зачем США захватывать «пустой российский танкер», если Вашингтон действительно заинтересован в мире на Украине.
Лукашенко напомнил, что ранее предупреждал не только белорусов, но и россиян о возможности разыгрывания своеобразного спектакля со стороны США и западных стран.
«Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия: не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз», - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что абсолютно убежден в сценарном характере действий Вашингтона и западных партнеров. Лукашенко назвал действия с российским танкером провокационными и поставил под сомнение искренность заявлений США о желании мира на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко рассказал, что супруге Николаса Мадуро предлагали остаться в Венесуэле. Он также осудил вооруженные действия США против Венесуэлы и сравнил их возможные последствия с событиями во Вьетнаме.
А в конце прошлого года Лукашенко дважды приглашал президента Венесуэлы Николаса Мадуро в гости на фоне обострения отношений Венесуэлы с США.