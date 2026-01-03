Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Лукашенко осудил агрессивные действия США против Венесуэлы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил вооружённые действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.
Александр Лукашенко категорически осуждает агрессивные действия США против Венесуэлы, передает ТАСС. Как заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, Лукашенко недавно в интервью американским журналистам отмечал: «это будет второй Вьетнам. И американцам он не нужен». По ее словам, белорусский лидер считает последствия таких действий опасными.
Министерство иностранных дел Белоруссии также выразило решительное осуждение вооруженной агрессии против Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают произошедшее как прямую угрозу международной безопасности и поддерживают законное правительство страны. МИД призвал к срочному созыву Совбеза ООН, отмечая незыблемость права венесуэльцев самим определять свою судьбу.
В министерстве добавили, что любые формы внешнего вмешательства, особенно силовые, считают недопустимыми. Белорусская дипломатическая миссия в Каракасе продолжает работу в штатном режиме, ее персонал находится в безопасности. В настоящее время МИД ведет мониторинг ситуации с гражданами Белоруссии в Венесуэле, тревожных сообщений о серьезных инцидентах с ними не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность.
Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле, президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны.