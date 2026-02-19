Офицер «Днепра» раскрыл цели ударных БПЛА ВСУ на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные, анализируя полетные контроллеры сбитых украинских беспилотников, определяют, что ВСУ направляют их на удары по промышленным объектам и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

«Сидор» сообщил, что маршруты, высота и скорость полета БПЛА закладываются заранее и не корректируются во время полета.

По его словам, после сбития дронов специалисты извлекают их полетные контроллеры и выясняют конкретные цели. Среди них – промышленные объекты, карьеры, порты и небольшие бетонные заводы, а также инфраструктурные объекты в Крыму. «Там, допустим, на Крым, на такие объекты как порты... Тоже по объектам по промышленным. Таким как бетонные заводы небольшие цель была», – отметил офицер.

Он уточнил, что на крупные промышленные объекты ВСУ запускают сразу несколько эшелонов ударных БПЛА. Командир пояснил: «Допустим, с первого эшелона сбили, второй эшелон – время. Что сбили в первом эшелоне, что сбили во втором эшелоне – цель одна».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 113 беспилотников, запущенных ВСУ.

В результате атаки беспилотников на Брянскую область пострадали мирные жители.

В Ленинградской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА.