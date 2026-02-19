Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Офицер «Днепра» раскрыл цели ударных БПЛА ВСУ на Украине
Изучив полетные контроллеры сбитых украинских БПЛА, российские военные выясняют, что ВСУ направляют их на промышленные объекты, порты, карьеры и заводы по производству бетона, сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки «Днепр» с позывным «Сидор».
По его словам, российские военные, анализируя полетные контроллеры сбитых украинских беспилотников, определяют, что ВСУ направляют их на удары по промышленным объектам и инфраструктуре, передает РИА «Новости».
«Сидор» сообщил, что маршруты, высота и скорость полета БПЛА закладываются заранее и не корректируются во время полета.
По его словам, после сбития дронов специалисты извлекают их полетные контроллеры и выясняют конкретные цели. Среди них – промышленные объекты, карьеры, порты и небольшие бетонные заводы, а также инфраструктурные объекты в Крыму. «Там, допустим, на Крым, на такие объекты как порты... Тоже по объектам по промышленным. Таким как бетонные заводы небольшие цель была», – отметил офицер.
Он уточнил, что на крупные промышленные объекты ВСУ запускают сразу несколько эшелонов ударных БПЛА. Командир пояснил: «Допустим, с первого эшелона сбили, второй эшелон – время. Что сбили в первом эшелоне, что сбили во втором эшелоне – цель одна».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за ночь нейтрализовали 113 беспилотников, запущенных ВСУ.
В результате атаки беспилотников на Брянскую область пострадали мирные жители.
В Ленинградской области за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА.