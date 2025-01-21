США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

Tекст: Максим Попов

Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который инициирует выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС. Трамп объяснил свое решение несоразмерностью финансовых взносов, которые США и Китай вносили в организацию.

По словам Трампа, ежегодные взносы США составляли 500 млн долларов, тогда как Китай платил лишь порядка 39 млн долларов. «Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел [из ВОЗ]», – заявил Трамп.

Напомним, процесс выхода из ВОЗ начался в первый президентский срок Трампа. В мае 2020 года он объявил о намерении прекратить отношения с организацией, обвинив ее в подчинении интересам Китая. В июле того же года США уведомили ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Однако новый президент Джо Байден сразу после инаугурации подписал указ, отменяющий это решение, и США остались членами ВОЗ.

Ранее Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату.