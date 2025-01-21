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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    21 января 2025, 04:51 • Новости дня

    США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

    Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ из-за несоразмерных взносов

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, сославшись на несоразмерные взносы США и Китая, что, по его мнению, является несправедливым.

    Президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который инициирует выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС. Трамп объяснил свое решение несоразмерностью финансовых взносов, которые США и Китай вносили в организацию.

    По словам Трампа, ежегодные взносы США составляли 500 млн долларов, тогда как Китай платил лишь порядка 39 млн долларов. «Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел [из ВОЗ]», – заявил Трамп.

    Напомним, процесс выхода из ВОЗ начался в первый президентский срок Трампа. В мае 2020 года он объявил о намерении прекратить отношения с организацией, обвинив ее в подчинении интересам Китая. В июле того же года США уведомили ООН о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Однако новый президент Джо Байден сразу после инаугурации подписал указ, отменяющий это решение, и США остались членами ВОЗ.

    Ранее Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату.

    20 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Совбезом, где затронул темы мировой политики и поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Во время совещания обсуждались вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал Кремля. Одной из центральных тем стали перспективы российско-американских отношений в связи с новой администрацией в США.

    Путин отметил открытость России к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. «Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», – подчеркнул он. Президент также выразил мнение о том, что урегулирование ситуации должно строиться не на кратком перемирии, а на долгосрочном мире с учетом законных интересов всех народов в регионе.

    Ранее Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

    Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.

    На предыдущем оперативном совещании с Совбезом Владимир Путин обсудил актуальные внутренние и международные вопросы.

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    20 января 2025, 08:10 • Новости дня
    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепартамента США уволились по требованию команды Трампа

    WP: Десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку по требованию Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки сотрудников Госдепартамента США вынуждены уйти в отставку по требованию команды нового президента Дональда Трампа, что демонстрирует решимость его администрации разорвать связи с предыдущей властью, отмечает Washington Post.

    Десятки сотрудников Госдепартамента США ушли в отставку по требованию команды избранного президента Дональда Трампа.

    Это увольнение призвано продемонстрировать «решительный разрыв» новой администрации с предыдущей командой Джо Байдена, передает Washington Post.

    По имеющейся информации, высокопоставленные дипломаты, такие как помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс, покидают свои должности в полдень понедельника, что совпадает с временем инаугурации Трампа.

    Собеседник издания из числа уволенных дипломатов отметил, что требование об отставке было профессиональным и лишенным личных мотивов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении подписать почти 100 указов после инаугурации для отмены решений администрации Джо Байдена.

    Трамп также поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации для обсуждения личной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Выступая на митинге в Вашингтоне, Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны.

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    20 января 2025, 19:47 • Видео
    Главные провалы Байдена

    Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

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    20 января 2025, 22:34 • Новости дня
    Цукерберг засмотрелся на декольте подруги Безоса на инаугурации Трампа (видео)

    Цукерберг засмотрелся на декольте телеведущей Лорен Санчес на инаугурации Трампа

    Tекст: Максим Попов

    На инаугурации Дональда Трампа Марк Цукерберг сосредоточил взгляд на декольте Лорен Санчес, телеведущей и подруги владельца Amazon Джеффа Безоса, что привлекло внимание СМИ.

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа основатель Facebook (заблокирован в России) Марк Цукерберг привлек к себе внимание, когда его взгляд остановился на Лорен Санчес — телеведущей и подруге владельца Amazon Джеффа Безоса.

    Цукерберг, находясь в зале среди других гостей, не сразу смог отвести глаза от декольте Санчес, и это не осталось незамеченным многочисленными журналистами, которые присутствовали на церемонии.

    55-летняя подруга миллиардера Безоса Лорен Санчес, известна своими яркими появлениями на публике.

    До этого сообщалось, что во время инаугурации Трамп объявил, что официальная политика США отныне признает только два гендера – мужской и женский.

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    20 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска, чтобы предотвратить проникновение нелегалов.

    Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США – ротонде, подчеркнул важность восстановления Америки. «Сегодня я подпишу ряд исторических указов... Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу», – заявил он, передает ТАСС.

    Президент США также пообещал немедленно остановить незаконное проникновение мигрантов и начать процесс их экстрадиции. По его словам, миллионы нелегалов должны вернуться в места, откуда прибыли, пишет РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США. Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена.

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    20 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    Трамп отменил обязательный переход США на электромобили
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере, росте добычи углеводородов и отмене перехода на электромобили.

    Трамп в инаугурационной речи сообщил о введении режима ЧП в энергетике, чтобы усилить добычу нефти и газа и снизить инфляцию, передает РИА «Новости». Американский президент заявил, что это поддержит экономику.

    Он подчеркнул, что кризис инфляции был вызван перерасходами и ростом цен на энергоносители. «Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить», – заявил он, подчеркивая намерение США использовать свои огромные запасы нефти и газа для снижения цен и пополнения стратегических резервов.

    Трамп отметил, что его действия положат конец «зеленой сделке» и отменят обязательный переход на электромобили. Это сохраняет автомобильную промышленность и выполняет обещание американским автоработникам.

    Кроме того, президент анонсировал реформу торговой системы, включая создание Службы внешних доходов. Этот орган будет заниматься сбором пошлин с других государств. «Мы будем облагать тарифами иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», – добавил Трамп. Он выразил уверенность, что такие меры сделают США богатой и процветающей страной.

    В понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки, а также пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарий санкционного давления США против России при Трампе

    Политолог Суслов спрогнозировал усиление санкций США на фоне сложностей переговоров по Украине

    Tекст: Максим Попов

    В ближайшие месяцы США, вероятно, усилят санкционное давление на Россию из-за трудностей в переговорах по Украине, сообщил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Суслов выразил мнение, что президент США Дональд Трамп усилит санкционное давление на Россию в ближайшие несколько месяцев. Это произойдет, как только администрация нового главы Белого осознает, что переговоры по Украине будут крайне сложными, передает ТАСС.

    Суслов пояснил: «Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев усиление санкционного давления Соединенных Штатов на Россию просто неизбежно, и это следует рассматривать как такой априорный базовый сценарий». Он отметил, что усиливающееся давление будет направлено на российскую энергетику и партнеров России, которым также будут угрожать вторичными санкциями.

    По его словам, главным ограничителем для администрации Трампа станет риск усиления инфляции внутри США, связанный с возможным ростом мировых цен на нефть, если экспорт российской нефти будет дестабилизирован. Однако желание усилить санкции, по мнению эксперта, не вызывает сомнений.

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    20 января 2025, 21:02 • Новости дня
    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп заявил о намерении вернуть контроль США над Панамским каналом

    Трамп решил вернуть контроль США над Панамским каналом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В своей первой речи в должности 47-го президента США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом.

    Он отметил, что американские корабли, включая ВМС, сталкиваются с переплатами и нечестным обслуживанием, передает РИА «Новости». Трамп подчеркнул, что «Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно».

    Напомним, Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Ранее он объявил о начале золотого века Америки и пообещал прекратить «политизацию Минюста».

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    20 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации

    Трамп поручил помощникам организовать звонок Путину после инаугурации

    Трамп поручил организовать разговор с Путиным после инаугурации
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить возможность личной встречи для урегулирования конфликта на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Основной темой предполагаемого разговора станет обсуждение личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы. CNN сообщает, что целью такой встречи является попытка положить конец конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне пообещал сосредоточиться на защите границ США, а также назвал Александра Овечкина великим игроком. Кроме того, Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине.

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    20 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не смогла согласовать встречу с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предпринимает усилия для организации встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако пока нет согласованной даты, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

    По словам Пинью, на данный момент нет запланированных встреч между лидерами. Она заявила: «Есть попытки согласовать встречу как можно скорее, но пока нет конкретной даты для такой встречи», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

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    20 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа

    Сенатор Пушков сообщил о страхах в ЕС в связи с президентством Дональда Трампа

    Пушков заявил о «нехороших предчувствиях» ЕС из-за Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Дональда Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Трамп наносит «чудовищные удары» по ценностям европейской либеральной элиты.

    Сенатор отметил, что введение в США признания только двух полов – мужского и женского – стало шоком для европейских политиков, которые всегда считали США «цитаделью либеральной демократии». По словам Пушкова, это решение фактически разрушает систему «общих ценностей», объединявшую Европу и Америку.

    Он также подчеркнул, что Трамп объявляет войну либеральной цензуре, которая царит в средствах массовой информации Британии, Франции и Германии. «Молчит фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал Пушков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что официальная политика США теперь признает только два гендера – мужской и женский, а также пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране.

    В понедельник Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, что впервые за 40 лет собрало церемонию инаугурации в таком формате.

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    21 января 2025, 01:26 • Новости дня
    Маск приветствовал сторонников Трампа скандальным жестом

    Американские СМИ сообщили о нацистском приветствии Маска на инаугурации Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации Дональда Трампа исполнил жест, который сравнили с римским салютом.

    Миллиардер Илон Маск во время своей речи на инаугурации Трампа. Он ударил себя правой рукой в грудь и выбросил ее вверх, произнеся: «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам».

    «The Gardian» назвало этот жест «фашистским приветствием на инаугурации». «The Mirror» описало его как «спорный жест, который породил сравнения с нацистской Германией». В свою очередь, «Independent» назвала данный жест «странным».

    Израильский «The Jerusalem Post» сообщил, что Маск повторил похожие жесты три раза во время прямой трансляции. Это вызвало бурные обсуждения и критику в социальных сетях, породив множество интерпретаций.

    Ранее в Сети появилось видео танца Маска на инаугурации Трампа после его слов о покорении Марса.

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    20 января 2025, 09:33 • Новости дня
    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США

    Fox News: Трамп закроет все программы инклюзивности в правительстве США после инаугурации

    Fox News: Трамп закроет программы инклюзивности в США
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намерен установить законодательное определение биологического пола, отмечает Fox News.

    Как сообщает Fox News, Дональд Трамп после инаугурации намерен закрыть все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве США. По словам источников, он планирует подписать указ, который закрепит официальное определение биологического пола, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о своем намерении «покончить с трансгендерным безумием» в стране. В декабре, выступая в Финиксе, он пообещал прекратить изменения пола у детей через хирургические операции, выдворить трансгендеров из армии и образовательных учреждений и запретить мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

    Некоторые американские ведомства уже начали сворачивать свои программы по разнообразию. В частности, Федеральное бюро расследований закрыло соответствующее управление в декабре 2022 года. От аналогичных отделов начали отказываться и крупные компании, такие как Amazon, Meta, McDonald's, Ford и Walmart.

    В частности, корпорация Meta* решила убрать тампоны для небинарных персон и трансгендеров из мужских туалетов своих офисов, что вызвало противоречивую реакцию среди сотрудников компании.

    Недавние пожары вокруг Лос-Анджелеса показали, что работа пожарного заключается в тушении пожаров, а не в участии в гей-парадах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке».

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    20 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
    Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
    @ REUETRS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

    Присягу Трампа принимал председатель Верховного суда США Джон Робертс, передает РИА «Новости». «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих возможностей сохранять, защищать и охранять Конституцию Соединенных Штатов», – произнес Трамп, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.

    Церемония инаугурации транслировалась на всех ведущих американских телеканалах.

    Ранее покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл поприветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома.

    Напомним, в понедельник избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая пройдет внутри Капитолия впервые за 40 лет. Сообщалось, что из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне Трамп решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.

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    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

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    20 января 2025, 17:24 • Новости дня
    Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США из-за Трампа
    Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США из-за Трампа
    @ Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер не подтвердил информацию о своем намерении покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    «Не верьте фейковым новостям. Я родился в Австрии, но был «сделан» в Америке, и никогда не уеду», – написал артист в X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

    Пост был сделан 19 января, к моменту написания материала у него более 5,7 млн просмотров. К публикации актер прикрепил свое фото на фоне американского флага в одежде, раскрашенной в цвета флага США.

    Ранее Трамп сделал знаменитых актеров – Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта – специальными представителями в Голливуде.

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    Украинские выборы становятся делом России и США

    Все больше признаков того, что в 2025 году на Украине все-таки состоятся выборы президента страны. Почему главе киевского режима Зеленскому будет трудно от этого уклониться, кто будет участвовать в выборах и каким окажется их результат? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать католически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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