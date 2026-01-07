Зеленский на Рождество улетел на Кипр

Tекст: Алексей Дегтярёв

У Зеленского запланировано несколько встреч на Кипре, сказал Никифоров, передает Ura.ru со ссылкой на украинскую прессу.

В ходе визита Зеленский намерен переговорить с главой Кипра Никосом Христодулидисом и принять участие в запуске кипрского председательства в Совете ЕС.

Также планируется обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, намечены встречи Зеленского с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

