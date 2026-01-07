Чехия отказалась финансировать поставки снарядов для ВСУ

Бабиш: Чехия не даст денег на инициативу по поставке снарядов для ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«Деньги из государственного бюджета чешское правительство давать не будет», – приводит слова Бабиша ТАСС со ссылкой на CTK.

Он подчеркнул, что инициатива может продолжаться в случае, если финансирование обеспечат другие государства.

В ходе встречи лидеров стран, вошедших в так называемую «коалицию желающих», Бабиш отметил важность обсуждения, но указал на неприятие Чехией отдельных пунктов совместной декларации.

Премьер-министр подчеркнул, что Чехия категорически не намерена отправлять своих военных на Украину. По его словам, большинство стран-участников встречи, включая Италию, Польшу и Латвию, также не поддерживают идею направления солдат на Украину. В мероприятии приняли участие представители 37 государств, однако многие из них отказались от подобного шага, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя движения ANO, возглавляемого Бабишем, Карел Гавличек заявил, что не исключает завершения чешской инициативы по поиску и поставке снарядов для Украины. Украина получила до 3,5 млн артиллерийских снарядов по этой инициативе в 2024 и 2025 годах.

Чехия заняла восьмую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

