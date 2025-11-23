Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.52 комментария
Председатель движения ANO Андрей Бабиш рассматривается как единственный кандидат на пост премьер-министра в новом коалиционном правительстве Чехии, сообщил первый зампред ANO Карел Гавличек.
«Единственным кандидатом на пост премьер-министра в формирующемся коалиционном правительстве является председатель движения ANO Андрей Бабиш», – приводит слова Гавличека передает ТАСС со ссылкой на Nova.
Он сообщил, что кандидатура Бабиша согласована с коалиционными партнерами, которыми после прошедших парламентских выборов стали движения SPD и Motoriste.
До этого Бабиш называл в качестве возможных претендентов на пост премьера себя, Гавличека и зампреда движения Алену Шиллерову.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители движений ANO, SPD и Motoriste подписали соглашение о создании правительства в Чехии. Коалиция, возглавляемая ANO, будет опираться на большинство в нижней палате парламента – 108 из 200 депутатов. Бабиш рассчитывает 28 ноября представить Петру Павелу, президенту Чехии, окончательный список кабинета министров. Ожидается, что новое правительство начнет работу не позднее середины декабря.
Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза. Бабиш сообщил, что правительство, формируемое им, не намерено выделять средства из государственного бюджета для поддержки Украины.