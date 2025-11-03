В Чехии создали новую правительственную коалицию

Три политических движения Чехии создали новую коалицию в правительстве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соглашение о создании правительства в Чехии подписали руководители движений ANO, SPD и Motoriste, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTK.

Коалиция опирается на поддержку 108 парламентариев из 200 , что дает ей парламентское большинство для формирования кабинета министров.

Согласно подписанному документу, кандидатом на пост премьер-министра выдвинут Андрей Бабиш от ANO. На него возложена координация работы правительства и обеспечение единства действий всех участников коалиции. Выдвижение председателя SPD Томио Окамуры на должность спикера Палаты депутатов также стало частью коалиционных договоренностей.

За час до первого заседания нижней палаты договоренности скрепили подписями, а также представили проект программного заявления нового кабинета. В нем подчеркивается неизменная приверженность Чехии членству в НАТО и Евросоюзе, а также обозначена поддержка дипломатических усилий для мира на Украине.

Чешские СМИ отмечают, что в ближайшее время Бабиш проинформирует президента Чехии Петра Павела о создании коалиции и предложит персональный состав правительства. Павел, в свою очередь, намерен провести собеседования с ключевыми кандидатами до официального назначения кабинета. По словам Бабиша, новый состав должен начать работу не позднее середины декабря.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Бабиш отказал ВСУ в финансировании и подтвердил это решение в разговоре с Киевом.

Также Бабиш заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз, но пообещал не мешать чешским фирмам в поставках вооружений для ВСУ.