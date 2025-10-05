Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину

Tекст: Антон Антонов

«Конечно, мы не мешаем чешским фирмам экспортировать оружие на Украину, это никакая не проблема», – приводит слова Бабиша РИА «Новости».

При этом он заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов на Украину требует прозрачности. По словам Бабиша, его беспокоит возможность получения «кем-то» прибыли в размере 30 млрд крон (около 1,4 млрд долларов) за счет Украины и ее граждан.

Бабиш добавил, что готов обсудить этот вопрос лично с украинским лидером Владимиром Зеленским, если тот проявит интерес. Он отметил, что нельзя допускать извлечения выгоды из конфликта на Украине.

Лидер ANO также выразил надежду на роль США в завершении конфликта при поддержке европейских лидеров.

Он сообщил, что Чехия продолжит развитие системы противовоздушной обороны и отметил осведомленность о новой системе ПВО, разработанной Данией и Францией, которую он назвал европейским аналогом комплекса Patriot. Бабиш добавил, что Европа остается уязвимой перед угрозой со стороны дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии, набирая более 34% голосов. Коалиция SPOLU во главе с премьером Петром Фиалой заняла второе место с 23% голосов. Бабиш обещал радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи на Украине.