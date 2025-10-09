Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии

Tекст: Вера Басилая

Лидер ANO Андрей Бабиш заявил после заседания парламентской фракции, что Чехия не планирует прямых расходов из государственного бюджета на поставки оружия Украине, передает Radio Prague International.

Бабиш подчеркнул, что помощь будет предоставляться через общеевропейские механизмы, а не за счет национальных средств. «Из нашего бюджета Украине мы не дадим ни копейки. У нас нет денег для Чехии. Мы помогли Украине напрямую, теперь будем помогать через Евросоюз», – заявил Бабиш.

По информации Минобороны Чехии, к концу 2024 года страна передала Украине военной техники на сумму 7,3 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 292 млн евро. Бабиш отметил, что инициатива по поставке снарядов калибра НАТО должна координироваться союзниками, а не частным бизнесом, поскольку последнему не хватает прозрачности и финансового обеспечения.

Ранее Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину.

Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Чехия может оказаться в числе стран, вызывающих тревогу у Евросоюза, если лидер движения ANO Андрей Бабиш придет к власти