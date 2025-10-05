Politico: Чехия после выборов Бабиша может превратиться в «черное пятно» для ЕС

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, среди европейских политиков растет обеспокоенность тем, что Чехия после выборов может превратиться в «черное пятно» для ЕС наравне с Венгрией и Словакией.

Сам Бабиш уже объявил о планах сформировать однопартийное правительство меньшинства, рассчитывая на поддержку консервативной СПД и движения «Автомобилисты для себя».

Ранее Бабиш сообщил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение ANO под руководством Бабиша одерживает победу на парламентских выборах в Чехии. ANO набирает около 34% голосов.