Президент Индонезии поблагодарил Путина за теплый прием в Кремле

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность российскому лидеру за теплый прием и оперативную организацию визита, несмотря на плотное расписание Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Переговоры проходят в представительском кабинете президента России. Во встрече принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замглавы Минобороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Ранее в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент России Владимир Путин лично выразил соболезнования Прабово Субианто из-за разрушительного наводнения.