Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению
Кремль: Путин посетит Ашхабад 11–12 декабря
Президент России Владимир Путин 11–12 декабря примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, сообщили в Кремле.
Владимир Путин 11 и 12 декабря посетит Ашхабад, чтобы принять участие в международном форуме, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.
Главные темы мероприятия – Международный год мира и доверия, Международный день нейтралитета и 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана.
В рамках форума президент России планирует провести ряд двусторонних встреч с главами других государств. Ожидается обсуждение вопросов мировой стабильности, экономики и дальнейшего сотрудничества в регионе.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин проведет рабочую неделю в Москве. Президент вернулся после успешного визита в Индию. График главы государства на ближайшие дни обещает быть особенно плотным.