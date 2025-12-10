Кремль анонсировал визит Путина в Туркмению

Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, что иногда ездит по Москве без сопровождения кортежа и использования спецсигналов, передает ТАСС.

В ходе встречи Путин отметил: «Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами». Глава государства добавил, что предпочитает иногда передвигаться по городу «по-тихому».

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg назвало совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на российском «Аурусе» «лимузинной дипломатией». В ходе визита в Индию Владимир Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле премьер-министра Нарендры Моди.