    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    10 декабря 2025, 11:38 • Новости дня

    ТОФ принял в состав новое гидрографическое судно «Василий Бубнов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Современное гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов» принято в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили на флоте.

    Торжественная церемония принятия нового малого гидрографического судна «Василий Бубнов» прошла на пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота на Сахалине, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия был поднят флаг гидрографической службы, а по приказу главнокомандующего Военно-морским флотом судно включено в состав Тихоокеанского флота.

    Митинг по случаю ввода корабля прошел под руководством контр-адмирала Александра Шварца, а в мероприятии участвовали представители завода-изготовителя, местной администрации, общественности и ветераны ВМФ. Это уже второе судно проекта 19910, вошедшее в силы ТОФ: ранее принятое судно «Александр Рогоцкий» показало высокие характеристики и надежность.

    «Василий Бубнов» был построен на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, его закладка состоялась 26 марта 2020 года, а спуск на воду прошел 28 июля 2024 года. Основные задачи судна – выполнение гидрографических и лоцмейстерских работ, обслуживание береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также перевозка персонала и грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» приняли в состав ВМФ.

    Ранее судно «Янтарь» прибыло на Северный флот.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    Комментарии (8)
    8 декабря 2025, 23:46 • Новости дня
    Трамп напомнил о прекращении финансирования Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп напомнил журналистам, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву, а прилагают усилия для прекращения гибели людей на Украине по гуманитарным причинам.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят положить конец гибели людей на Украине, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи с журналистами на круглом столе по вопросам поддержки американских фермеров он отметил: «Там гибнет много людей, и я хочу, чтобы это прекратилось».

    Позже глава Белого дома подчеркнул, что США больше не оказывают Киеву финансовую помощь, но продолжают уделять внимание гуманитарным аспектам кризиса, чтобы попытаться урегулировать конфликт.

    Трамп также указал, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом предоставила Киеву 350 млрд долларов, тогда как нынешние власти США сосредоточились на вопросах гуманности и времени на политическое урегулирование. Президент отметил: «Я им ничего не дал».

    По его словам, сейчас штатам важно понять, можно ли остановить убийства на Украине и добиться мирного решения ситуации дипломатическим путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что девятого декабря США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до двадцати пунктов.

    Москва заявила, что не знает результатов переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые прошли во Флориде.

    Зеленский также рассказал, что для реализации программы PURL на Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, а на текущий год пока не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты ОДКБ

    Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ

    Путин назвал приоритеты ОДКБ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.

    Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана

    ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование над морями АТР

    Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование части Тихого океана
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские стратегические ракетоносцы и китайские бомбардировщики выполнили совместную миссию над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также Тихого океана, сообщили в Минобороны.

    Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая вновь провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Министерстве обороны России заявили ТАСС, что данное мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества на 2025 год и не создает угрозы другим государствам.

    В воздушном патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС российской стороны и стратегические бомбардировщики Хун-6К китайских ВВС. Они пролетели над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Общая продолжительность совместного патрулирования составила около восьми часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пограничные службы Китая, России и Монголии провели первые в истории совместные учения.

    А в августе Военно-морские силы России и Китая начали совместное патрулирование в Японском море. Напомним, Россия и Китай ежегодно проводят совместные военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.


    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств

    Зеленский заявил, что Украине в 2026 году потребует 15 млрд долларов на оружие

    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на реализацию программы PURL в 2026 году потребуется 15 млрд долларов, передает ТАСС.

    Он добавил, что на текущий год по этой программе не хватало 1,5 млрд долларов, однако Нидерланды выделили 700 млн долларов, и теперь дефицит составляет 800 млн долларов.

    Инициатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Эта программа позволяет союзникам по НАТО закупать вооружения для Украины из американских запасов. Ожидается, что поставки по линии PURL будут происходить каждые две-три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Канада выделит дополнительно 200 млн долларов на закупку оружия для Украины в рамках программы PURL.

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:51 • Новости дня
    Трамп сообщил о передаче Украине большей части закупаемого в США оружия НАТО

    Трамп: НАТО передает большую часть закупаемого в США оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    США реализуют странам НАТО военную технику без скидок, при этом значительная часть поставок впоследствии направляется на Украину, заявил Дональд Трамп.

    США теперь продают вооружение странам НАТО по полной стоимости, а не передают его напрямую Украине, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп заявил, что большая часть приобретаемого НАТО оборудования в итоге попадает на Украину.

    По его словам, НАТО получает вооружение из США и далее распределяет его, причем основным получателем становится Украина.

    Президент подчеркнул, что американская сторона перестала отправлять Киеву оружие напрямую.

    «Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине. Полагаю, оно может передавать его и другим, но в основном оно передает его Украине, и они работают с Украиной в плане распределения оборудования, ракет», – сказал Трамп.

    Трамп добавил, что схема передачи вооружения через альянс позволяет Вашингтону поддерживать Украину, продавая оружие союзникам, которые впоследствии снабжают Киев необходимой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США больше не оказывают финансовую поддержку Киеву. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Украины.

    В то же время украинские СМИ сообщают, что американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря.

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    «Калашников» заключил контракты на поставку «Куб-2» и «Куб-10»

    «Калашников» подписал контракты на поставку управляемых боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начал подготовку производственных мощностей для выполнения новых контрактов на поставку барражирующих боеприпасов «Куб-2» и «Куб-10», обладающих высокой эффективностью при выполнении задач в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» заключил новые крупные контракты на производство и поставку управляемых барражирующих боеприпасов «Куб-2» и управляемых боеприпасов «Куб-10», сообщает Telegram-канал концерна. Сейчас на предприятии уже началась подготовка производственных площадок для выполнения этих заказов.

    «Куб-2» выпускается в версиях с различной массой боевой части. Модификация малого класса предназначена для поражения отдельных военнослужащих и небронированной техники, а средний класс способен наносить удары по личному составу противника, позициям комплексов с беспилотниками, местам базирования вертолетов и легкобронированной технике. Главная особенность «Куб-2» – высокая маневренность и оснащение оптико-электронной системой, позволяющей наводить боеприпасы даже на движущиеся цели.

    Наведение и поражение целей «Куб-2» возможно в ручном и автоматическом режимах с помощью бортового вычислительного комплекса с элементами искусственного интеллекта. По данным концерна, «УББ “Куб-2” невосприимчивы к средствам РЭБ, а их эффективность в зоне СВО достигла 95%». Дополнительную точность обеспечивают работающие в связке с боеприпасами разведывательные беспилотники СКАТ 350 М и уникальное программное обеспечение, поддерживающее выполнение боевых задач круглосуточно.

    Боеприпас «Куб-10» создан для борьбы с небронированной техникой противника и бронетранспортерами, командными пунктами, объектами ПВО и РЭБ, складами боеприпасов и ГСМ, а также для поражения беспилотных комплексов и авиации противника на стоянках.

    Недавно «Калашников» получил все разрешительные документы для экспорта «Куб-2» и «Куб-10» за рубеж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» установил рекорд по количеству произведенных гранатометов для СВО.

    Концерн выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    «Калашников» завершил выполнение годового госконтракта на поставку партии автоматов АК-12.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Группировка «Север» заняла новые позиции и уничтожила военную технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боевых действий на Харьковском и Сумском направлениях российские штурмовые группы за сутки смогли продвинуться вперед и нанесли значительные потери противнику.

    Войска группировки «Север» продолжили формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-канал «Северный ветер».

    На Сумском направлении после небольшого затишья вновь возросла интенсивность боев. Российские штурмовые подразделения при поддержке авиации, ударных БпЛА «Герань-2» и артиллерии продвинулись на двух участках фронта на глубину до 200 метров.

    Противник попытался контратаковать в районе Мирополья с применением западной бронетехники, но, понеся потери, отступил, был уничтожен БМП CV-90.

    В ночное время противник пытался скрыто завести штурмовые группы в районы Андреевки, Кондратовки и Садков, однако комплексными ударами было уничтожено шесть украинских боевых групп.

    На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, артиллерия наносила удары по позициям противника в районах Барило и Бабаковки.

    На Харьковском направлении «Северяне» вели тяжелые бои южнее Волчанска и в районе Хатнего участка фронта. Российская авиация и РСЗО «Солнцепек» наносили точечные удары по выявленным позициям ВСУ.

    В Вильче удалось расширить позиции на 300 метров и занять до 25 домовладений. В Лимане занято 10 зданий и захвачено пять опорных пунктов, продвижение составило до 400 метров. В районе Шиповатого ударами БпЛА был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

    На Меловом и Хатнем участках отмечено продвижение российских групп по лесополосам на 300 метров. На Липцовском направлении существенных изменений не было. Командование ВСУ из-за нехватки людей было вынуждено формировать сводные подразделения из частей, понесших потери.

    Суточные потери украинской стороны составили более 170 человек и большое количество техники, включая бронетехнику, артиллерию, беспилотники, склады с боеприпасами и средства связи. Президент России Владимир Путин в своей речи подчеркнул, что долг каждого – чтить героев и поддерживать их идеалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные приблизились к Орехову после освобождения Новоданиловки. Подразделения группировки «Днепр» освободили Новоданиловку в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в ДНР.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре и не дают подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервиса для C-130 в Индии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская корпорация Lockheed Martin подписала с партнером в Индии Tata Advanced Systems соглашение о техподдержке военно-транспортных самолетов С-130 ВВС Индии и строительстве центра для их обслуживания в городе Бангалор (штат Карнатака).

    Lockheed Martin создаст в Индии центр по обслуживанию военно-транспортных самолетов С-130, передает ТАСС.

    Американская корпорация договорилась с индийской Tata Advanced Systems о технической поддержке С-130 ВВС Индии и строительстве соответствующего центра в Бангалоре, штат Карнатака.

    Как сообщает издание The Economic Times, подписание соглашения связано с планами Lockheed Martin участвовать в международном тендере, который намерена провести Индия. Тендер предполагает замену устаревших военно-транспортных самолетов Ан-32 и Avro HS-748, находящихся на вооружении индийских ВВС.

    Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон на церемонии подписания подчеркнул: «Соглашение с компанией Tata Advanced Systems укрепит фундамент сотрудничества Lockheed Martin с Индией в создании ее растущей аэрокосмической промышленности».

    В настоящее время ВВС Индии располагают 12 самолетами С-130, которые были приобретены у США. Кроме того, на предприятии Tata Advanced Systems уже осуществляется сборка хвостового оперения для данного типа транспортников совместно с Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия задумалась о новых закупках российских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Страна также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 00:32 • Новости дня
    Путин повысил в полтора раза зарплаты военным судьям за рубежом

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные судьи, работающие в зарубежных странах, получат увеличенные должностные оклады, чтобы компенсировать отсутствие льгот для их семей.

    Президент России Владимир Путин своим указом увеличил на 50% должностные оклады работников аппаратов военных судов, находящихся за пределами страны, передает ТАСС. Новая мера направлена на повышение социальной защищенности этой категории служащих и реализует положения закона, принятого в июне.

    Согласно тексту указа, повышение не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет, а также при определении размера единовременного пособия, выплачиваемого в случае выхода судьи в отставку. Сейчас подобные военные суды действуют в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане, их всего пять.

    В документе отмечается, что решение об увеличении связано с дополнительными сложностями при службе за рубежом – обустройство семей, обучение детей и получение медицинской помощи становятся для таких судей заметно труднее, чем для их коллег, работающих в пределах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе.

    Ранее Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Кремль сообщил, что в День Героев Отечества 9 декабря президент вручит медали «Золотая Звезда» Героям России.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 15:03 • Новости дня
    За пять часов силы ПВО России сбили 26 украинских дронов

    Минобороны: За пять часов силы ПВО России сбили 26 украинских дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За пять часов во вторник над девятью регионами России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 26 беспилотных аппаратов самолетного типа украинского происхождения, сообщили в Минобороны.

    С 9.00 до 14.00 по московскому времени 9 декабря средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства, сообщает Минобороны.

    17 беспилотников сбиты над Брянской областью, два были уничтожены в Калужской области, по одному аппарату – над Курской, Смоленской и Ставропольским краем.

    Также по одному беспилотнику сбили над территорией Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия-Алания. Информации о пострадавших и разрушениях вследствие инцидента не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России ночью сообщило о 121 сбитом украинском беспилотнике над регионами страны и Каспийским морем, из которых 49 были сбиты над Белгородской областью.

    Вечером понедельника Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА в четырех регионах России. Кроме того, 8 декабря за пять часов силы ПВО ликвидировали 15 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 03:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о взятии Новоданиловки под контроль ВС России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные приблизились к Орехову благодаря освобождению Новоданиловки, что создало условия для контроля над подступами к этому стратегически важному городу.

    О том, что освобождение села Новоданиловка в Запорожской области позволило российским силам установить огневой контроль над подступами к Орехову, сообщает ТАСС.

    В силовых структурах отметили, что Новоданиловка фактически является южным пригородом Орехова, отделенным от городских окраин короткой дистанцией.

    Взятие села позволило создать плацдарм для дальнейших успешных действий и приблизить линию фронта к Орехову, который назван критически важным объектом для противника.

    По словам представителя силовых структур, значение Новоданиловки определяется ее уникальной географией.

    «Фактически являясь южным пригородом Орехова, село отделяет от городских окраин лишь короткое расстояние. Его взятие позволяет взять под плотный огневой контроль подступы к городу, создать плацдарм для дальнейших действий и вплотную приблизить линию фронта к критически важному для противника объекту», – отметил собеседник агентства.

    Он добавил, что успех российских военных подкреплен тактикой, включающей предварительную разведку, использование артиллерии и высокоточного оружия, а уже затем – занятие позиций пехотой.

    Представитель силовых структур также подчеркнул стратегическую важность освобождения населенного пункта и отметил, что украинское командование вынуждено экстренно перестраивать систему обороны Орехова в связи с новой угрозой с юга.

    По его словам, вероятно, последует закрепление российских войск на достигнутых рубежах с подготовкой к новому этапу наступления, а штурм Орехова может быть осуществлен после успехов на других направлениях и последующего взятия города в клещи.

    Собеседник подчеркнул, что захват Новоданиловки важен, но это лишь промежуточный этап, а для дальнейшего успеха потребуется время, ресурсы и адаптация к действиям ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль укрепрайон противника и продвинулись вдоль береговой линии Лиманской Балки на боровском направлении.

    В зоне ответственности Центральной группировки войск Вооруженные силы Украины за одни сутки потеряли до 460 бойцов и часть военной техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, что не позволяет подразделениям ВСУ проводить активные действия.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 11 украинских БПЛА над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя приграничными регионами страны за шесть часов.

    Об уничтожении 11 украинских беспилотников за период с 17:00 до 23:00 по московскому времени сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили пять дронов над Ростовской областью, два – над Брянской областью, два – над Белгородской областью и еще два – над Волгоградской областью.

    В сообщении не уточняется, были ли жертвы или разрушения в результате попыток украинских аппаратов проникнуть в российское воздушное пространство на этих направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников, пять из которых были сбиты в Ростовской области, один – в Волгоградской и еще один – над Черным морем.

    В селе Гора-Подол на западе Белгородской области FPV-дрон ранил мужчину, ехавшего на велосипеде.

    Минобороны России заявило об уничтожении в ночь с воскресенья на понедельник 67 украинских беспилотников самолетного типа над Россией.

    Комментарии (0)
    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины

    Владимир Зеленский согласен провести президентские выборы на Украине. Это решение было принято под давлением Дональда Трампа, заявившего ранее об отсутствии в республике демократии из-за затянувшейся несменяемости власти. Тем не менее эксперты отмечают: неожиданные новости из Киева призваны стать маскировкой для сохранения у власти нынешнего руководства. За счет чего Зеленский пытается обмануть Трампа? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

