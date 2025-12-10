Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.7 комментариев
ТОФ принял в состав новое гидрографическое судно «Василий Бубнов»
Современное гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов» принято в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили на флоте.
Торжественная церемония принятия нового малого гидрографического судна «Василий Бубнов» прошла на пункте базирования кораблей Тихоокеанского флота на Сахалине, передает ТАСС.
В ходе мероприятия был поднят флаг гидрографической службы, а по приказу главнокомандующего Военно-морским флотом судно включено в состав Тихоокеанского флота.
Митинг по случаю ввода корабля прошел под руководством контр-адмирала Александра Шварца, а в мероприятии участвовали представители завода-изготовителя, местной администрации, общественности и ветераны ВМФ. Это уже второе судно проекта 19910, вошедшее в силы ТОФ: ранее принятое судно «Александр Рогоцкий» показало высокие характеристики и надежность.
«Василий Бубнов» был построен на судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, его закладка состоялась 26 марта 2020 года, а спуск на воду прошел 28 июля 2024 года. Основные задачи судна – выполнение гидрографических и лоцмейстерских работ, обслуживание береговых и плавучих средств навигационного оборудования, а также перевозка персонала и грузов.
