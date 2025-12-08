Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.0 комментариев
Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре
Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, не позволяя подразделениям ВСУ проводить активные действия, сообщил офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Медведь».
Российские десантники смогли перехватить инициативу у подразделений пехоты ВСУ на участке Днепра, передает РИА «Новости».
Офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Медведь» сообщил, что установили огневой контроль на реке, не позволяя противнику расслабляться.
По словам офицера, украинская сторона не проявляет значительной активности, ограничиваясь разведкой и нанесением ударов с помощью беспилотников.
Он также подчеркнул, что добиться преимущества на правом берегу удалось благодаря грамотной подготовке, эффективному командованию и накопленному опыту на других участках специальной военной операции.
До этого российские десантники пресекли попытку украинских сил форсировать Днепр в районе Херсона.