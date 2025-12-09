Tекст: Денис Тельманов

О том, что освобождение села Новоданиловка в Запорожской области позволило российским силам установить огневой контроль над подступами к Орехову, сообщает ТАСС.

В силовых структурах отметили, что Новоданиловка фактически является южным пригородом Орехова, отделенным от городских окраин короткой дистанцией.

Взятие села позволило создать плацдарм для дальнейших успешных действий и приблизить линию фронта к Орехову, который назван критически важным объектом для противника.

По словам представителя силовых структур, значение Новоданиловки определяется ее уникальной географией.

«Фактически являясь южным пригородом Орехова, село отделяет от городских окраин лишь короткое расстояние. Его взятие позволяет взять под плотный огневой контроль подступы к городу, создать плацдарм для дальнейших действий и вплотную приблизить линию фронта к критически важному для противника объекту», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что успех российских военных подкреплен тактикой, включающей предварительную разведку, использование артиллерии и высокоточного оружия, а уже затем – занятие позиций пехотой.

Представитель силовых структур также подчеркнул стратегическую важность освобождения населенного пункта и отметил, что украинское командование вынуждено экстренно перестраивать систему обороны Орехова в связи с новой угрозой с юга.

По его словам, вероятно, последует закрепление российских войск на достигнутых рубежах с подготовкой к новому этапу наступления, а штурм Орехова может быть осуществлен после успехов на других направлениях и последующего взятия города в клещи.

Собеседник подчеркнул, что захват Новоданиловки важен, но это лишь промежуточный этап, а для дальнейшего успеха потребуется время, ресурсы и адаптация к действиям ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль укрепрайон противника и продвинулись вдоль береговой линии Лиманской Балки на боровском направлении.

В зоне ответственности Центральной группировки войск Вооруженные силы Украины за одни сутки потеряли до 460 бойцов и часть военной техники, включая бронеавтомобиль Humvee.

Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, что не позволяет подразделениям ВСУ проводить активные действия.

