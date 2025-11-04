Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры
Президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.
Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.
Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.