Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты инфраструктуры

Tекст: Ольга Иванова

Путин подписал закон о специальных сборах для резервистов с целью защиты ключевых инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости». Новый закон предусматривает направление граждан, входящих в мобилизационный людской резерв, на такие сборы по отдельному указу президента, причем только в пределах их региона.

Порядок проведения подобных сборов определит правительство. Резервисты, участвующие в сборах, получат права и соцгарантии, предусмотренные российским законодательством для лиц, проходящих военные сборы. Компенсации и обязанности резервистов будут аналогичны призванным гражданам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта.