Бабиш: Чехия точно не будет посылать никакие средства из бюджета Украине

Tекст: Антон Антонов

«На Украину мы точно не будем посылать никакие средства из бюджета Чешской республики», – приводит его слова передает ТАСС со ссылкой на Denikn.

Он заявил о важности прекращения конфликта на Украине. Бабиш отметил, что чешские политики не могут влиять на события вокруг Украины и подчеркнул, что у правительства программа в интересах граждан Чехии, тогда как делами Украины, по его мнению, занимается Европа.

Кандидат в премьеры добавил, что еще не ознакомился с новым планом США по урегулированию конфликта на Украине. Бабиш сообщил, что новое чешское правительство не собирается вносить на рассмотрение парламента закон о референдуме, несмотря на требования движения SPD, входящего в коалицию. При этом политик заверил, что приверженность Чехии членству в Евросоюзе и НАТО остается неизменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители движений ANO, SPD и Motoriste подписали соглашение о создании правительства в Чехии. Лидер ANO Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза.